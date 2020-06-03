Над нефтяным котлованом на севере Сахалина установят сетку для защиты птиц от гибели

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 июня. /ТАСС/. Власти Сахалинской области установят защитную сетку над котлованом с нефтью в Охинском районе, где ранее погибли около 150 птиц. Также будет принято решение об установке отпугивающих устройств, сообщил в среду губернатор региона Валерий Лимаренко в своем Telegram-аккаунте.

Ранее в Министерстве экологии Сахалинской области ТАСС рассказали, что охинские сотрудники лесничества 2 июня обнаружили на территории муниципалитета котлован с нефтью, ставший причиной гибели около 150 птиц. Есть предположение, что нефть могла скопиться в результате естественного выхода, ведется проверка. Виновника обяжут возместить причиненный ущерб, сумма которого еще подсчитывается.

"Над котлованом с нефтью, где ранее были обнаружены погибшие птицы, решено установить защитную сетку, которая позволит избежать дальнейшего попадания пернатых в вязкую жидкость", - сообщил губернатор.

По его информации, завтра в Охинский район отправится комиссия, в состав которой вошли представители регионального Министерства экологии и специалисты нефтегазовой отрасли. Комиссия рассмотрит вариант установки отпугивающих устройств.