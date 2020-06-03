В Астрахани устранили последствия коммунальных аварий на четырех улицах

АСТРАХАНЬ, 3 июня. /ТАСС/. Разливы воды на четырех улицах Астрахани, произошедшие из-за гидравлических испытаний сетей водоснабжения, устранены, сообщила ТАСС специалист по работе со СМИ и органами власти ООО "Астраханские тепловые сети" Юлия Маркова в среду.

"Гидравлические испытания завершены, последствия порывов устранены, на местах работают сотрудники "Астраханских тепловых сетей". Воду откачали", - рассказала Маркова.

Как передает корреспондент ТАСС, на четырех участках, где произошли порывы сетей водоснабжения, работает спецтехника, затоплений нет.

На устранение последствий локальных порывов сетей водоснабжения также вышла специализированная техника муниципального предприятия "Чистый город". Шесть машин для откачки воды, как сообщают в администрации Астрахани, в течение четырех часов устраняли разливы.

"Сейчас рабочие трудятся на улице Татищева. Откачка воды будет вестись до полной ликвидации последствий аварийной ситуации.

Ранее сообщалось, что на четырех улицах Астрахани произошли разрывы труб системы водоснабжения в результате гидравлических испытаний, проводимых коммунальными службами. Три улицы Астрахани затопило водой с ржавчиной, а гостиницу в Кировском районе города залил бьющий из уличной трубы фонтан.