В Петербурге ускорят формирование отчетности о смертности от коронавируса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Санкт-Петербург перешел на новую методику формирования отчетности о смертности от коронавируса, которая повысит оперативность этой работы. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе комитета по здравоохранению города.

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"С 3 июня 2020 года оперативность формирования отчетов будет повышена за счет методики, которая предусматривает объединение результатов комиссии по анализу летальных исходов и оперативных данных по числу медицинских свидетельств о смерти в результате COVID-19 за предыдущие сутки", - говорится в сообщении.

В комитете пояснили, что за последние сутки в городе зарегистрировали 17 смертей от коронавируса: пять по итогам работы комиссии и 12 по результатам поступивших медицинских свидетельств о смерти.

"В Санкт-Петербурге обеспечена максимальная точность посмертной диагностики: в 100% случаев смертей с подозрением на коронавирусную инфекцию проводится патологоанатомическое исследование. В обязательном порядке выполняется ПЦР-диагностика на наличие коронавируса", - добавили в пресс-службе.

В комитете пояснили, что все случаи смерти, связанные с COVID-19, Минздрав РФ подразделяет на две группы: случаи, когда коронавирус выбирают в качестве первоначальной причины смерти и случаи, когда коронавирусная инфекция определяется как прочая причина смерти. В том числе, когда COVID-19 имеет существенное значение в развитии основного заболевания и его смертельных осложнений.

По последним данным, в Петербурге выявили 17 069 случаев заражения, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровел после заражения коронавирусом 6 331 человек, умерли 240.