Медведев рассчитывает на эффективность препарата "Авифавир" в борьбе с коронавирусом

"Я хочу отметить, что практически сразу "Сколково" тоже включилось в борьбу с распространением коронавирусной инфекции. Был выдан грант фонда российскому препарату "Авифавир", который стал первым в мире зарегистрированным средством от этой болезни. Надеюсь, что эффективным средством", - сказал он, открывая заседание попечительского совета фонда. Медведев указал, что препарату предстоит еще пройти клинические испытания.

Глава попечительского совета также отметил, что благодаря центру "Сколково" в 2019 году была обеспечена эффективная поддержка ряда компаний, которые занимаются дистанционным обучением, в условиях нынешних ограничений оно особенно востребовано.

Отдельное внимание Медведев уделил участию "Сколково" в реализации плана по восстановлению экономики. "Такая задача перед нашей страной, перед властями стоит не первый раз. Она имеет свою специфику, связанную с пандемией", - заметил глава попечительского совета фонда. Он указал, что фонд располагает набором инновационных технологий и решений. "Фонд уже отобрал, насколько я знаю, достаточно много приоритетных проектов по этим направлениям", - сказал Медведев, пояснив, что ряд предложений связан с формированием государственных фондов для привлечения инвестиций, поддержки экспорта продукции малых и средних компаний.

На заседании Медведев был переизбран на пост главы попечительского совета.

О препарате

"Авифавир" произведен совместным предприятием РФПИ и группы компаний "Химрар". Это первый российский препарат на основе "Фавипиравира", который использовали в Японии с 2014 года при тяжелых формах гриппа.

Торговое наименование препарата - "Авифавир". Международное непатентованное или группировочное или химическое наименование - "Фавипиравир".

По итогам первого этапа клинических исследований (10 дней) "Авифавир" продемонстрировал безопасность, не выявлено никаких новых, ранее не зарегистрированных побочных эффектов. Эффективность превысила 80%, что является критерием препарата с высокой противовирусной активностью. Начало финального этапа испытаний с увеличением количества пациентов до 330 было одобрено Минздравом 21 мая, с 11 июня начнутся поставки курсов препарата в российские клиники.