НТЭК сообщила о своевременном информировании о разливе топлива на ТЭЦ в Норильске

НОРИЛЬСК, 3 июня. /ТАСС/. Информация о разливе дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске была оперативно передана в ГО и ЧС Норильска, а оттуда в краевое управление МЧС сразу после ликвидации возгорания, 29 мая. Об этом сообщил журналистам первый вице-президент - операционный директор компании "Норникель" Сергей Дяченко.

"Пожар был локализован и потушен. Сразу начали определяться по характеру и размеру повреждения окружающим объектам и почве. Информация в соответствии с планом ликвидации аварии диспетчером предприятия подавалась в городской штаб по ГО и ЧС, который [в тот же день] послал эту информацию в краевое управление МЧС", - сообщил Дяченко, добавив, что НТЭК сформировал группу реагирования и приступил к работе по ликвидации последствий.

В пресс-службе "Норникеля" отметили, что НТЭК своевременно информировала уполномоченные органы об аварии. "НТЭК своевременно и должным образом информировала о произошедшем, действуя в соответствии с планом ликвидации аварии. <...> Впоследствии НТЭК на регулярной основе отправляла информацию о ЧС и принятых мерах в адрес уполномоченных организаций", - говорится в сообщении компании. В пресс-службе также добавили, что НТЭК направила в правоохранительные органы копии официальных сообщений об инциденте.

В настоящее время к ликвидации разлива привлечен отряд морской спасательной службы из Мурманска, имеющий опыт ликвидации более 50 разливов нефтепродуктов в разных точках мира. Специалистам удалось выставить несколько линий заграждений на реке Амбарная и ограничить распространение нефтепродуктов. Сейчас спасатели заняты локализацией разлива. На месте разлива произведена замена грунта и обработка территории специальными сорбентами. Загрязненный грунт вывезен во временное хранилище.

Норильская ТЭЦ-3 работает на природном газе, дизельное топливо используется как резервный источник. Электрическая мощность станции - 440 МВт, тепловая мощность - 1049 Гкал/ ч.