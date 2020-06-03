В США правозащитники подали иск к властям Миннесоты за жестокость в отношении журналистов

НЬЮ-ЙОРК, 3 июня. /ТАСС/. "Американский союз защиты гражданских свобод" подал коллективный судебный иск к властям штата Миннесота в связи с тем, что во время протестов и беспорядков на его территории имели место случаи жестокого обращения с журналистами. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в среду на сайте этой правозащитной организации.

Иск подан в федеральный суд в Миннесоте. В числе ответчиков указаны власти города Миннеаполис, полиция штата, а также ряд его управлений, отвечающих за поддержание порядка.

Как подчеркивается в документе, сотрудников СМИ, которые освещали происходившие в штате протесты и беспорядки, задерживали без достаточных оснований, они "подвергались запугиванию и нападениям" со стороны сотрудников полиции. В документе, в частности, описаны десятки случаев, когда журналистов задерживали, несмотря на то, что они подтверждали свой статус сотрудников СМИ. Против них применяли слезоточивый газ и резиновые пули.

Истцы требуют, чтобы власти штата более не допускали подобных нарушений. Представители союза также настаивают на том, что ответчики должны выплатить всем потерпевшим компенсации. Их размер пока не уточняется.

Посольство РФ в США ранее заявило, что считает неприемлемым применение американскими властями специальных средств, в том числе резиновых пуль и слезоточивого газа, по отношению к журналистам, освещающим проходящие в стране протесты.