Адвокат семьи Флойда ожидает выдвижения обвинений всем полицейским, задерживавшим его

НЬЮ-ЙОРК, 3 июня. /ТАСС/. Генеральная прокуратура штата Миннесота должна предъявить обвинения в причастности к убийству еще троим полицейским, участвовавшим в задержании афроамериканца Джорджа Флойда, смерть которого спровоцировала массовые беспорядки в США. С таким заявлением выступил в среду адвокат семьи Флойда Бенджамин Крамп, выступая в Миннеаполисе (штат Миннесота).

"Мы ожидаем, что этим полицейским будут предъявлены обвинения в причастности к убийству Джорджа Флойда", - приводит его слова телекомпания CNN. По мнению Крампа, трое полицейских, которые находились поблизости в тот момент, когда их коллега Дерек Шовин применял удушающий прием к Флойду, обязаны были защитить задержанного.

По данным CNN, в среду генпрокурор Миннесоты Кит Эллисон намерен выступить с "важным заявлением" по делу Флойда. Как отмечает телекомпания, не исключено, что он озвучит дополнительные обвинения, в том числе в отношении остальных полицейских, участвовавших в задержании афроамериканца.