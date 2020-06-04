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Разлив топлива на ТЭЦ в Норильске

Проверка Росприроднадзора места разлива нефтепродуктов в Норильске займет 20 дней

По результатам проверки рассчитают нанесенный ущерб

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Проверка Росприроднадзора на месте разлива нефтепродуктов в Норильске займет 20 дней, сообщила глава ведомства Светлана Радионова.

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"По результатам данных нам поручений представителями прокуратуры в настоящий момент мы проводим внеплановую проверку, для этого мы усилили представительство Росприроднадзора в городе. Проверка займет порядка 20 дней. По ее результатам будет составлен акт, виновные лица будут привлечены к ответственности. Также будет произведен расчет ущерба. Эта информация будет оперативно сообщена во все органы, которые у нас ее запросили", - приводятся слова Радионовой Telegram-канале компании "Норникель", которая является владельцем НТЭК.

29 мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу "Норникель") в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара разлилось более 21 тыс. кубометров нефтепродуктов на площади 180 тыс. кв. м, которые попали в грунт и водные объекты.

Теги
РоссияРазлив топлива на ТЭЦ в Норильске
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