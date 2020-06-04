Проверка Росприроднадзора места разлива нефтепродуктов в Норильске займет 20 дней

"По результатам данных нам поручений представителями прокуратуры в настоящий момент мы проводим внеплановую проверку, для этого мы усилили представительство Росприроднадзора в городе. Проверка займет порядка 20 дней. По ее результатам будет составлен акт, виновные лица будут привлечены к ответственности. Также будет произведен расчет ущерба. Эта информация будет оперативно сообщена во все органы, которые у нас ее запросили", - приводятся слова Радионовой Telegram-канале компании "Норникель", которая является владельцем НТЭК.

29 мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу "Норникель") в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара разлилось более 21 тыс. кубометров нефтепродуктов на площади 180 тыс. кв. м, которые попали в грунт и водные объекты.