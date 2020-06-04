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Пандемия коронавируса нового типа

Собянин обсудил с регионами России критерии смягчения мер ограничений

Также на совещании обсудили вопрос дополнительных выплат работникам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусной инфекцией

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин провел селекторное совещание рабочей группы Госсовета по противодействию распространению коронавируса, на котором обсудил критерии принятия решения о смягчении приятных мер ограничения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

В совещании участвовали руководители федеральных органов исполнительной власти и высшие должностные лица (губернаторы) субъектов Федерации.

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Отмечается, что на совещании обсудили такие вопросы, как текущие темпы и прогноз распространения инфекции, расширение объемов тестирования, осуществление допвыплат работникам, помогающим пациентам с коронавирусом, возврат ранее перепрофилированных больниц к оказанию плановой медпомощи и формирование резервного коечного фонда, а также критерии принятия решений о смягчении ограничений.

Рабочая группа Госсовета по противодействию распространению коронавируса была образована распоряжением президента. Руководителем рабочей группы назначен мэр Москвы Сергей Собянин.

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Собянин, Сергей СеменовичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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