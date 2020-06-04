В Волгоградской области завели дело после вспышки коронавируса в неврологическом интернате

ВОЛГОГРАД, 4 июня. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области возбудило административное дело в отношении директора Урюпинского психоневрологического интерната, где более 200 человек заразились новой коронавирусной инфекцией, материалы дела переданы в суд, сообщила ТАСС в четверг руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская.

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Вспышка коронавируса в Урюпинском психоневрологическом интернате была зарегистрирована 27 мая, на тот момент там было 30 заразившихся. По данным комитета здравоохранения, общее количество пациентов в интернате - 350 человек и 60 сотрудников. По состоянию на 3 июня число заразившихся в этом учреждении составило 207 человек, среди них и пациенты, и сотрудники интерната.

"Сегодня в Урюпинский городской суд от Роспотребнадзора поступил материал о привлечении к административной ответственности директора местного психоневрологического интерната по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ. ("Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения"). В настоящее время материал об административном правонарушении передан судье для рассмотрения по существу", - сказала Вальковская.

Она отметила, что в ходе проверки интерната было выявлено, в частности, использование ненадлежащих средств индивидуальной защиты персоналом учреждения, также выяснилось, что запас защитных масок и респираторов недостаточен для смены их каждые два часа работы. На основании проверки Роспотребнадзор вынес предписание о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий в учреждении.

По данным оперативного штаба, на 4 июня в Волгоградской области зарегистрирован 3 541 случай заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 1 235, умерли 21 человек. За последние сутки выявлено 109 новых случаев инфицирования.