Разлившееся в Норильске топливо без локализации могло попасть в Карское море

НОРИЛЬСК, 4 июня. /ТАСС/. Разлившиеся на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании в Норильске нефтепродукты могли попасть вместе с водой в Карское море за неделю, если бы последствия не были вовремя локализованы. Об этом в четверг журналистам рассказал заместитель директора по аварийно-спасательной работе и ликвидации разливов нефти Северного филиала морской спасательной службы Михаил Сарков.

29 мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу "Норникель") в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара разлилось более 21 тыс. кубометров нефтепродуктов на площади 180 тыс. кв. м, которые попали в грунт и водные объекты.

"В чем нам повезло? Повезло в том, что мы очень точно благодаря местным работникам газоспасательной службы норильской определили концентрацию, где можно было поставить боновые (плавучие) заграждения, в результате чего топливо не смогли пройти ни в рукава, ни в ручейки и осталось на этом месте. Если бы не успели здесь [локализовать], то уже бы реагировали с морской частью Карского моря. До моря, наверное, за неделю она могла бы дойти", - сказал он.

Сарков подчеркнул, что одной из главных целей спасателей было не дать нефтепродуктам оказаться подо льдом. "С 31-го на 1-е число во главе с 15 нашими спасателями экстренно были направлены сюда к месту аварии и начали борьбу с разливом нефтяных продуктов. Что главное в ликвидации разлива нефти - самое главное это провести локализацию, не дать продуктам распространиться на большую акваторию с дальнейшим выходом в море, потому что, если это топливо попадет под лед, его уже никто не поймает", - заключил он.

К ликвидации последствий разлива привлечено порядка 300 человек и свыше 70 единиц техники. На месте работает отряд морской спасательной службы из Мурманска, имеющий опыт ликвидации более 50 разливов нефтепродуктов в разных точках мира. Специалистам удалось выставить несколько линий заграждений на реке Амбарная и ограничить распространение нефтепродуктов. Сейчас спасатели заняты локализацией разлива. На месте произведена замена грунта и обработка территории специальными сорбентами. Загрязненный грунт вывезен на временное хранилище.

Возбуждено три уголовных дела по статьям УК РФ: 254 ("Порча земли"), 246 ("Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ") и 250 ("Загрязнение вод"), которые соединены в одно производство. В рамках расследования задержан начальник цеха ТЭЦ-3 Вячеслав Старостин.