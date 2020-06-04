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Глава Apple считает, что компания должна помочь изжить расовое неравенство в США

По мнению Тима Кука, чтобы изменить ситуацию, следует признать, что в США расизм имеет давнюю историю

НЬЮ-ЙОРК, 4 июня. /ТАСС/. Расовое неравенство в США до сих пор не изжито, корпорации Apple (должна помочь сделать это. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в четверг генеральным директором этой компании Тимом Куком.

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Как он отметил, в американском обществе, в том числе в системе правосудия, "глубоко укоренилась дискриминация". По мнению Кука, чтобы изменить ситуацию, следует признать, что в США расизм имеет давнюю историю.

Кук заверил, что целью Apple является разработка новых технологий для "изменения мира к лучшему". Он отметил, что в компании при работе с сотрудниками и клиентами всегда придерживались принципа "всеобщей инклюзивности". "Но нам нужно делать больше", - подчеркнул он. Кук пояснил, что Apple должна содействовать обеспечению техникой беднейших школ. Он также отметил, что компания намерена финансировать программы по борьбе с расовой дискриминацией.

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