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Пандемия коронавируса нового типа

Профессиональным спортивным командам Пензенской области разрешили тренировки

Профессиональные спортивные лиги также могут проводить соревнования по командным игровым видам спорта

ПЕНЗА, 4 июня. /ТАСС/. Тренировки профессиональных спортивных команд разрешили с 4 июня в Пензенской области, где действует режим повышенной готовности в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом говорится в сообщении, размещенном в четверг на сайте правительства региона.

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"Без привлечения зрителей возобновляют работу спортивные объекты, расположенные на территории города Пензы, в целях организации тренировочных мероприятий членов спортивных сборных команд РФ и Пензенской области, профессиональных спортивных клубов и организаций, осуществляющих спортивную подготовку, за исключением воспитанников спортивных школ, входящих в их состав", - отмечается в сообщении.

Кроме того, разрешены организация и проведение профессиональными спортивными лигами спортивных соревнований по командным игровым видам спорта.

Режим повышенной готовности продлен в Пензенской области до 14 июня. С начала лета регион перешел к первому этапу снятия ограничений из-за коронавируса, при этом продолжает действовать масочный режим.

В Пензенской области, по данным на 4 июня, подтверждено 2 669 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 2 132 человека выписаны из больниц после выздоровления, 24 пациента умерли.

Теги
РоссияПензенская областьПандемия коронавируса нового типа
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