В Северную Осетию из Москвы доставили новую партию гумпомощи для борьбы с коронавирусом

ВЛАДИКАВКАЗ, 4 июня. /ТАСС/. Северная Осетия приняла из Москвы новую партию гуманитарной помощи с медицинским инвентарем, средствами защиты и тест-системами для экспресс-диагностики. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава республики в четверг.

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"Данная партия содержит инвентарь для оснащения дополнительных коечных мест в инфекционных госпиталях республики, а также средства индивидуальной защиты, противочумные костюмы, маски, халаты, экспресс тест-системы. Это уже третья крупная поставка помощи Северной Осетии из столицы", - говорится в сообщении.

На данный момент весь груз находится на складе медицинского имущества Территориального центра медицины катастроф, откуда уже сегодня начнется распределение в медицинские учреждения. Республиканские клиническая и детская больницы примут по 200 новых медицинских кроватей.

Поступивший сегодня груз - это первая часть поставки, в ближайшие дни ожидается прибытие в республику еще 6 грузовых фур. Ранее с целью оказания помощи в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в регион были направлены большие партии медикаментов, оборудования и средств индивидуальной защиты.

В Северной Осетии коронавирус подтвержден у 3 197 человек (плюс 46 за сутки), из них 2 527 случая выздоровления, 58 летальных случаев, 455 человек находятся на домашней изоляции под медицинским наблюдением.