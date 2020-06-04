Почти 130 тыс. инфицированных коронавирусом выявлено в мире за сутки

ЖЕНЕВА, 4 июня. /ТАСС/. Количество подтвержденных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) случаев инфицирования новым коронавирусом в мире за сутки увеличилось почти на 130 тыс. При этом число летальных исходов возросло на 4,8 тыс. и приблизилось к 383 тыс. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в четверг ВОЗ.

Карантин в Краснодарском крае, маски в Москве до осени. Главное о коронавирусе за 4 июня

По состоянию на 11:00 мск 4 июня, в мире было зарегистрировано 6 416 828 инфицированных и 382 867 умерших. Заразившихся стало за сутки больше на 129 281, а умерших - на 4 842. Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о заболеваемости и смертности, предоставляемые государствами. Днем ранее за сутки было выявлено 93 246 новых случаев заражения и 3 621 летальный исход.

Регион Северной и Южной Америки занимает первое место по числу инфицированных - 3 022 824. За сутки оно возросло на 73 369. Количество умерших там увеличилось на 3 242 и достигло 168 553. В Европе насчитывается 2 211 148 заразившихся и 183 313 умерших. За 24 часа число инфицированных возросло на 19 758, а умерших - на 911.

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Восточно-Средиземноморский регион. Там количество инфицированных достигло 570 026, зафиксировано 13 458 летальных исходов. За сутки число заразившихся увеличилось на 17 529, умерли 277 человек.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 1 823 220 человек. Далее следуют Бразилия (555 383), Россия (441 108), Великобритания (279 860), Испания (240 326), Италия (233 836), Индия (216 919), Германия (182 764), Перу (174 884) и Турция (166 422).