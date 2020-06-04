"Роснано" передала врачам Петербурга средства индивидуальной защиты на 2 млн рублей

ТАСС, 4 июня. Портфельная компания "Роснано" передала сотрудникам НИИ травматологии и ортопедии в Санкт-Петербурге средства индивидуальной защиты более чем на 2 млн рублей. Об этом сообщает в четверг пресс-служба "Роснано".

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"Портфельная компания "Роснано" "Оптосенс" передала комплекты средств индивидуальной защиты для медицинского персонала НИИ травматологии и ортопедии имени Р. Р. Вредена в Санкт-Петербурге. Компания закупила для медучреждения 800 комбинезонов, 2 тыс. масок и 800 очков на общую сумму 2,3 млн рублей", - говорится в сообщении.

Ведущий травматологический центр Санкт-Петербурга оказался в сложной эпидемиологической ситуации из-за заражения коронавирусной инфекцией около 300 сотрудников и пациентов, 8 апреля медучреждение закрылось на карантин.

"Созданные с нашим участием портфельные компании не остаются равнодушными в сложных для города ситуациях. Уверен, что и впредь "Роснано" и наши портфельные компании будут принимать самое активное участие в реализации социально значимых инициатив на благо Санкт-Петербурга и его жителей", - приводятся в сообщении слова старшего управляющего директора УК "Роснано" по региональной политике Дмитрия Криницкого.

"Оптосенс" - один из ведущих мировых производителей инфракрасных оптических датчиков горючих газов для промышленной безопасности. Производство датчиков запущено в Санкт-Петербурге в 2011 году при финансовой поддержке группы "Роснано".

АО "Роснано" создано в 2011 году в результате реорганизации госкорпорации "Российская корпорация нанотехнологий". Часть имущества корпорации направлена на создание Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП), задачей которого является развитие инновационной инфраструктуры в сфере нанотехнологий. Функцию управления активами АО "Роснано" выполняет созданная в декабре 2013 года управляющая компания "Роснано", которую возглавляет Анатолий Чубайс. В настоящее время группа "Роснано" (АО "Роснано", УК "Роснано" и ФИОП) является частью системы российских институтов инновационного развития.