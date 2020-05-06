"Пандемию не планировал никто". Почему благотворительные фонды покупают защиту для врачей

Работать в средствах индивидуальной защиты (СИЗ) сложно. Но — необходимо: без этих респираторов, очков и халатов медики быстро заразятся коронавирусом. И речь не только о работниках клиник, созданных/перепрофилированных под COVID-2019. Больницу, в которой работает Белозерова, не перепрофилировали — это региональный сосудистый центр, здесь проводят срочные операции на сердце. Но если у пациента вдобавок есть подтвержденный коронавирус или хотя бы подозрение, врачи будут оперировать в защитных костюмах.

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По словам Белозеровой, в их больнице СИЗ достаточно. "Такого, что не в чем идти к пациенту с коронавирусом, у нас не было", — говорит она. Что-то успела закупить администрация больницы. Что-то помогла купить подруга, "достаточно обеспеченная женщина": "Не гигантское количество, но если мы можем этим закрыть две-три операционные бригады — это уже большое дело". А что-то закупили благотворительные фонды — конкретно этой клинике помогли "Живой" и "Правмир". В некоторых российских клиниках все обстоит гораздо хуже — вплоть до того, что врачам приходится стерилизовать одноразовые медицинские маски. Защитить врачей сейчас — главная задача. Иначе очень скоро нас некому будет лечить. "Завтра, послезавтра, через неделю?" "Мы не планировали этим заниматься, хотя одна из программ — помощь больницам, — рассказывает директор благотворительного фонда "Живой" Виктория Агаджанова. — Наши подопечные — люди с онкологией или те, кто перенес инсульт. Мы понимали, что они и так окажутся вне зоны внимания благотворителей". Но потом одни больницы стали перепрофилировать под COVID-2019, в других — ограничивать прием новых пациентов. И стало ясно: чтобы помочь подопечным, нужно сначала "помочь" закончиться пандемии.

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Для фонда "Правмир" эта история началась с поста знакомого врача — она просила помочь собрать деньги на средства защиты. "Мы подумали, что могут найтись и другие больницы, которым нужна помощь, — рассказывает Анна Данилова, главный редактор портала "Правмир" (фонд является его проектом). — И спросили врачей в закрытом сообществе. В первый же день к нам поступило 20 заявок со всей России". "У нас в фонде шесть человек сидят на телефоне, — говорит директор БФ "Созидание" Елена Смирнова. — Мы начинаем в восемь утра и заканчиваем в десять вечера, и у нас в час по 400 сообщений — где что есть". Больницы, которым сейчас помогает "Созидание" — это "практически вся география нашей страны". Благотворительные фонды получают заявки, собирают деньги, ищут по всей России поставщиков, закупают средства защиты и рассылают их в больницы. Они уже обеспечили ими десятки клиник, еще десятки отправили заявки и ждут помощи. Точные цифры называть бессмысленно: они постоянно меняются. И конца этому не видно. И хотя сейчас врачи уже начали дезинфицировать защитные костюмы, чтобы сэкономить их, ясно, что они будут нужны еще и еще. Нужно "бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте". "Это не как когда мы ребенку оплатили операцию, и письмо ушло в архив, — говорит Елена Смирнова. — Все эти письма лежат, потому что завтра врачам понадобится то же самое. И нет информации, когда они получат все это от государства — завтра, послезавтра, через неделю?" "Мы не знаем, где рванет завтра" Сколько стоит средства защиты для врача, отправляющегося в "красную зону"? "Давайте считать, — говорит Виктория Агаджанова. — Костюм — 2 тысячи рублей, очки — 300 рублей, бахилы — 140 за две штуки. Маска медицинская — 25 рублей, респиратор — 400-600. Перчатки — 15 рублей пара, они надевают две, — значит 30 рублей. Защитный щиток на лицо — 250 рублей… получается сумма — где-то три с хвостиком". Конечно, цены не везде одинаковые — и благотворительные фонды ищут более приемлемые. По словам Агаджановой, количество перекупщиков, которые наживаются на ситуации, сейчас зашкаливает. "Поэтому полгода назад цена 25 рублей за маску нас бы ужаснула, — говорит она. — Но сегодня она считается адекватной".

Описание Медицинские сотрудники перед выходом в "красную" зону в городской клинической больнице №64 имени В.В. Виноградова, Москва © Валерий Шарифулин/ТАСС

Но проблема обеспечения медиков средствами защиты — не финансовая. И государство до сих пор не решило ее не потому, что не хватает денег. "Пандемию не планировал никто, — говорит Анна Данилова. — Сейчас во всем мире нет ни одной страны, которая бы заявила, что там вдоволь масок и прочего". По словам президента России Владимира Путина, к середине мая в стране будет выпускаться более 150 тыс. защитных костюмов в сутки, но даже этого — недостаточно. Как объясняет Данилова, здесь слишком много сошлось в одной точке. Такого количества защитных средств медикам просто никогда не было нужно — и поэтому производства по началу просто не справлялись. Множество клиник было перепрофилировано — и защита понадобилась больницам, которые ее никогда не закупали. И до сих пор сложно спрогнозировать, где в каких объемах она будет нужна. "Мы не знаем, где рванет завтра", — говорит Данилова.

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Одна из главных причин, по которой больницы не смогли сами вовремя обеспечить себя средствами защиты — это система закупок. Виктория Агаджанова объясняет: больница не имеет права самостоятельно закупать средства защиты. Она должна отправить запрос в местный Депздрав, он — проверить запрос на соответствие ситуации, провести тендер и выбрать поставщиков. Все это — потерянное время, за которое по стране могут заразиться тысячи врачей. 17 апреля Госдума приняла закон об упрощении процедуры госзакупок для предприятий — он должен облегчить ситуацию. "К тому же требования к закупкам больниц немножко отличаются от того, к чему сейчас располагает жизнь, — объясняет Анна Данилова. — Нам врачи говорят: купите любые очки из строительного магазина, они точно подходят". Конечно, фонды покупают только четко сертифицированную продукцию, но все же у них больше возможностей для маневра. Наконец, в больницах на поиск и закупку средств защиты не хватает даже времени и рук — а у фондов они есть.

Описание Медицинские сотрудники в Международном аэропорту Казани, перед встречей граждан России, прилетевших из Антальи © Егор Алеев/ТАСС