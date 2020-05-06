{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

"Пандемию не планировал никто". Почему благотворительные фонды покупают защиту для врачей

© Сергей Карпухин/ТАСС
"Вы когда-нибудь надевали респиратор? Прижмите плотно сомкнутые ладони к лицу и попробуйте вдохнуть — чувство похожее", — говорит Анна Белозерова, врач-рентгенолог в республиканской больнице им. В.А. Баранова, Петрозаводск

Работать в средствах индивидуальной защиты (СИЗ) сложно. Но — необходимо: без этих респираторов, очков и халатов медики быстро заразятся коронавирусом. И речь не только о работниках клиник, созданных/перепрофилированных под COVID-2019. Больницу, в которой работает Белозерова, не перепрофилировали — это региональный сосудистый центр, здесь проводят срочные операции на сердце. Но если у пациента вдобавок есть подтвержденный коронавирус или хотя бы подозрение, врачи будут оперировать в защитных костюмах.

На эту тему
Ловить людей над пропастью во ржи. История реаниматолога, работающего в Коммунарке

По словам Белозеровой, в их больнице СИЗ достаточно. "Такого, что не в чем идти к пациенту с коронавирусом, у нас не было", — говорит она. Что-то успела закупить администрация больницы. Что-то помогла купить подруга, "достаточно обеспеченная женщина": "Не гигантское количество, но если мы можем этим закрыть две-три операционные бригады — это уже большое дело". А что-то закупили благотворительные фонды — конкретно этой клинике помогли "Живой" и "Правмир".

В некоторых российских клиниках все обстоит гораздо хуже — вплоть до того, что врачам приходится стерилизовать одноразовые медицинские маски. Защитить врачей сейчас — главная задача. Иначе очень скоро нас некому будет лечить.

 "Завтра, послезавтра, через неделю?"

"Мы не планировали этим заниматься, хотя одна из программ — помощь больницам, — рассказывает директор благотворительного фонда "Живой" Виктория Агаджанова. — Наши подопечные — люди с онкологией или те, кто перенес инсульт. Мы понимали, что они и так окажутся вне зоны внимания благотворителей". Но потом одни больницы стали перепрофилировать под COVID-2019, в других — ограничивать прием новых пациентов. И стало ясно: чтобы помочь подопечным, нужно сначала "помочь" закончиться пандемии.

На эту тему
Мы все немножко в хосписе. Как живет фонд "Вера" в эпоху пандемии

Для фонда "Правмир" эта история началась с поста знакомого врача — она просила помочь собрать деньги на средства защиты. "Мы подумали, что могут найтись и другие больницы, которым нужна помощь, — рассказывает Анна Данилова, главный редактор портала "Правмир" (фонд является его проектом). — И спросили врачей в закрытом сообществе. В первый же день к нам поступило 20 заявок со всей России".  

"У нас в фонде шесть человек сидят на телефоне, — говорит директор БФ "Созидание" Елена Смирнова. — Мы начинаем в восемь утра и заканчиваем в десять вечера, и у нас в час по 400 сообщений — где что есть". Больницы, которым сейчас помогает "Созидание" — это "практически вся география нашей страны".   

Благотворительные фонды получают заявки, собирают деньги, ищут по всей России поставщиков, закупают средства защиты и рассылают их в больницы. Они уже обеспечили ими десятки клиник, еще десятки отправили заявки и ждут помощи. Точные цифры называть бессмысленно: они постоянно меняются. И конца этому не видно. И хотя сейчас врачи уже начали дезинфицировать защитные костюмы, чтобы сэкономить их, ясно, что они будут нужны еще и еще. Нужно "бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте". "Это не как когда мы ребенку оплатили операцию, и письмо ушло в архив, — говорит Елена Смирнова. — Все эти письма лежат, потому что завтра врачам понадобится то же самое. И нет информации, когда они получат все это от государства — завтра, послезавтра, через неделю?"

"Мы не знаем, где рванет завтра"

Сколько стоит средства защиты для врача, отправляющегося в "красную зону"? "Давайте считать, — говорит Виктория Агаджанова. — Костюм — 2 тысячи рублей, очки — 300 рублей, бахилы — 140 за две штуки. Маска медицинская — 25 рублей, респиратор — 400-600. Перчатки — 15 рублей пара, они надевают две, — значит 30 рублей. Защитный щиток на лицо — 250 рублей… получается сумма — где-то три с хвостиком". Конечно, цены не везде одинаковые — и благотворительные фонды ищут более приемлемые. По словам Агаджановой, количество перекупщиков, которые наживаются на ситуации, сейчас зашкаливает. "Поэтому полгода назад цена 25 рублей за маску нас бы ужаснула, — говорит она. — Но сегодня она считается адекватной".

Медицинские сотрудники перед выходом в "красную" зону в городской клинической больнице №64 имени В.В. Виноградова, Москва Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Медицинские сотрудники перед выходом в "красную" зону в городской клинической больнице №64 имени В.В. Виноградова, Москва
© Валерий Шарифулин/ТАСС

Но проблема обеспечения медиков средствами защиты — не финансовая. И государство до сих пор не решило ее не потому, что не хватает денег. "Пандемию не планировал никто, — говорит Анна Данилова. — Сейчас во всем мире нет ни одной страны, которая бы заявила, что там вдоволь масок и прочего". По словам президента России Владимира Путина, к середине мая в стране будет выпускаться более 150 тыс. защитных костюмов в сутки, но даже этого — недостаточно.

Как объясняет Данилова, здесь слишком много сошлось в одной точке. Такого количества защитных средств медикам просто никогда не было нужно — и поэтому производства по началу просто не справлялись. Множество клиник было перепрофилировано — и защита понадобилась больницам, которые ее никогда не закупали. И до сих пор сложно спрогнозировать, где в каких объемах она будет нужна. "Мы не знаем, где рванет завтра", — говорит Данилова.  

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Одна из главных причин, по которой больницы не смогли сами вовремя обеспечить себя средствами защиты — это система закупок. Виктория Агаджанова объясняет: больница не имеет права самостоятельно закупать средства защиты. Она должна отправить запрос в местный Депздрав, он — проверить запрос на соответствие ситуации, провести тендер и выбрать поставщиков. Все это — потерянное время, за которое по стране могут заразиться тысячи врачей. 17 апреля Госдума приняла закон об упрощении процедуры госзакупок для предприятий — он должен облегчить ситуацию.  

"К тому же требования к закупкам больниц немножко отличаются от того, к чему сейчас располагает жизнь, — объясняет Анна Данилова. — Нам врачи говорят: купите любые очки из строительного магазина, они точно подходят". Конечно, фонды покупают только четко сертифицированную продукцию, но все же у них больше возможностей для маневра. Наконец, в больницах на поиск и закупку средств защиты не хватает даже времени и рук — а у фондов они есть.

Медицинские сотрудники в Международном аэропорту Казани, перед встречей граждан России, прилетевших из Антальи Егор Алеев/ТАСС
Описание
Медицинские сотрудники в Международном аэропорту Казани, перед встречей граждан России, прилетевших из Антальи
© Егор Алеев/ТАСС

Некоторые больницы справились по-своему: медики покупали средства защиты на собственные деньги (как физические лица), а им потом выписывали "возмещающие" премии. Но это даже чисто финансово возможно не везде. В некоторых удалось все быстро решить. В благотворительных фондах говорят: со временем все будет организовано так, как нужно, главное — помочь врачам продержаться до этого момента. "Государство делает очень много. Потому что пока мы покупаем только СИЗы, а не аппараты искусственной вентиляции легких и кислородные подушки, — говорит Анна Данилова. — Если бы больницы просили ИВЛ — мы бы, естественно, с этим не справились".

"Мы не справляемся, пожалуйста, помогите"

Возможно, вы помните видео, где замминистра здравоохранения Краснодарского края Валентина Игнатенко в ответ на запрос одной из больниц о дополнительных средствах защиты "посадить двух санитарок", которые сошьют бахилы. После региональный Минздрав объяснил эти слова "искренней тревогой за ситуацию" и отметил, что пошив бахил в больницах — это обычная практика. "Знаете, с учетом того, с учетом того, как у нас идет распределение количество санитарок на количество больных, у санитарок после смены бывает только одно желание — лечь и больше не вставать", — говорит на это Виктория Агаджанова.

Не во всех больницах врачи решаются признать, что им не хватает средств защиты: они опасаются негативной реакции "сверху". Елена Смирнова рассказывает, что в одном из регионов просили, чтобы их фонд сам прислал предложение помочь — а в больнице бы на это только согласились. "Без такого письма они боятся шаг ступить! — говорит Смирнова. — Как будто благотворительные фонды сидят на мешках с респираторами и не знают, куда их деть".

Благотворительные фонды не работают без запроса — то есть официальной просьбы о помощи от больницы. Во-первых, потому что у них есть отчетность. Во-вторых — больницы не должны снимать ответственность с себя. И фонды призывают не бояться. "У руководителя есть два варианта: либо сидеть молча и делать вид, что ничего не происходит, либо рискнуть своей должностью и громко заявить: ребят, мы не справляемся, пожалуйста, помогите, — говорит Агаджанова. — Тут нет ничего крамольного. Оказаться готовым к бедствию такого масштаба было невозможно. И все то же самое происходит сейчас во всем мире".

"Я считаю, что те главрачи, которые обратились за помощью, заботятся не о своей хорошей должности, а о своих врачах, медсестричках, и другом персонале", — добавляет Елена Смирнова. Но 28 апреля она опубликовала в Facebook пост, в котором рассказала, что удалось спасти от увольнения врача, рассказавшего о нехватке средств защиты.

Получается, что врачи рискуют быть наказанными за то, что заботятся о безопасности — не только своей.

Петрозаводский врач Анна Белозерова уверена: врачам в любом случае не стоит ждать, что "прилетит волшебник на голубом вертолете". Нужно просить о помощи, если она нужна. И благотворительные фонды помогут всем, чем смогут.

А мы можем помочь фондам деньгами прямо сейчас — чтобы завтра нас было кому лечить. 

Помочь фонду "Правмир" можно здесь, "Созидание — здесь, "Живой" — здесь.

​​​Бэлла Волкова

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Песков: вопрос открытия для иностранцев границы РФ пока не поднимался
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС