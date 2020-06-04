В Тверской области начнут принимать с 1 июля заявления на выплаты для детей 16 и 17 лет

ТАСС, 4 июня. Жители Тверской области с 1 июня могут подавать заявления для получения выплат на детей 16 и 17 лет, которые введены в регионе как мера соцподдержки в период пандемии коронавируса. Процедура оформления выплат будет максимально упрощена, сообщил в четверг в эфире телеканал "Россия 24 - Тверь" губернатор региона Игорь Руденя.

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"Мы приняли решение о новой региональной выплате на детей в возрасте 16 и 17 лет, в том числе по просьбам самих семей. 3 тыс. рублей выплатим на каждого ребенка, по 5 тыс. рублей - на каждого ребенка из многодетных семей. Выплата будет осуществляться по заявлению, его можно подать с 1 июля по 1 октября. Дано поручение максимально упростить процедуру, сейчас формируем механизм", - сказал Руденя.

Решение о введение региональной выплаты было принято на заседании региональной бюджетной комиссии 2 июня. Поддержку получат семьи, в которых суммарно воспитывается более чем 25 тыс. детей, объем финансирования из областного бюджета оставит порядка 86 млн рублей.

В Тверской области режим повышенной готовности из-за опасности распространения коронавируса введен с 17 марта. По данным на 4 июня, подтверждено 1 804 случая заражения, из них 73 - за прошедшие сутки, 1 294 человека выздоровели, 37 умерли.