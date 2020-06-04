Мурманская область в новом учебному году использует опыт дистанционного образования

МУРМАНСК, 4 июня. /ТАСС/. Опыт дистанционного образования, полученный в период ограничений, введенных из-за пандемии, в Мурманской области намерены использовать в новом учебном году. Об этом сообщил глава региона Андрей Чибис во время вебинара проекта партии "Единая Россия" "Локомотивы роста" "Как компании пережить кризис?".

"Тема образования дистанционного, мы увидели от этого очень серьезные эффекты. Нельзя говорить о том, что нужно классическое образование отменить и перейти на дистанционное, но значительное количество учебных траекторий, предметов можно в это переводить. Точно абсолютно нам нужно эту возможность использовать, мы сейчас готовимся к новому учебному году, отрабатываем эти возможности", - сказал Чибис.

Школы и вузы Мурманской области перешли на дистанционную форму обучения с 6 апреля из-за пандемии коронавируса, обеспечивают дистанционный учебный процесс, занимаясь с учащимися по интернету, больше 5 тыс. педагогов.

По мнению главы региона, дистанционное обучение дает большие преимущества для студентов, им могут открыться возможности получения образования удаленно в лучших вузах мира. Ранее губернатор предложил внести корректировки в нацпроект "Образование", а также в нацпроект "Здравоохранение" и учесть в них возможности дистанционного обучения и оказания медицинских услуг, полагаясь на цифровой опыт, приобретенный в пандемию.