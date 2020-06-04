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Пандемия коронавируса нового типа

Мурманская область в новом учебному году использует опыт дистанционного образования

По мнению главы региона Андрея Чибиса, дистанционное обучение дает большие преимущества для студентов, в том числе возможность получить образование удаленно в лучших вузах мира

МУРМАНСК, 4 июня. /ТАСС/. Опыт дистанционного образования, полученный в период ограничений, введенных из-за пандемии, в Мурманской области намерены использовать в новом учебном году. Об этом сообщил глава региона Андрей Чибис во время вебинара проекта партии "Единая Россия" "Локомотивы роста" "Как компании пережить кризис?".

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"Тема образования дистанционного, мы увидели от этого очень серьезные эффекты. Нельзя говорить о том, что нужно классическое образование отменить и перейти на дистанционное, но значительное количество учебных траекторий, предметов можно в это переводить. Точно абсолютно нам нужно эту возможность использовать, мы сейчас готовимся к новому учебному году, отрабатываем эти возможности", - сказал Чибис.

Школы и вузы Мурманской области перешли на дистанционную форму обучения с 6 апреля из-за пандемии коронавируса, обеспечивают дистанционный учебный процесс, занимаясь с учащимися по интернету, больше 5 тыс. педагогов.

По мнению главы региона, дистанционное обучение дает большие преимущества для студентов, им могут открыться возможности получения образования удаленно в лучших вузах мира. Ранее губернатор предложил внести корректировки в нацпроект "Образование", а также в нацпроект "Здравоохранение" и учесть в них возможности дистанционного обучения и оказания медицинских услуг, полагаясь на цифровой опыт, приобретенный в пандемию.

Теги
РоссияМурманская областьЧибис, Андрей ВладимировичПандемия коронавируса нового типа
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