Дистанционная подача документов и поздний ЕГЭ: как поступить в вуз в условиях пандемии?

Пандемия коронавируса нового типа затронула и приемную кампанию в российские вузы: стать студентом по-прежнему можно, но делать это придется дистанционно. Хотя сдача ЕГЭ все равно пройдет в очном режиме. Попробовать свои силы на экзаменах смогут и те, кто по уважительным причинам не попал в первую волну сдающих, чтобы начать занятия уже осенью и не пропускать целый учебный год.
Когда и как подавать документы?
Все абитуриенты смогут подать документы на поступление в вуз с 20 июня до 17 августа. Иностранным абитуриентам также пообещали начать приемную кампанию не позднее 20 июня. Некоторые вузы объявили даже о более ранних датах приема документов. Например, Уральский федеральный университет (УрФУ, Екатеринбург) организует поступление и вступительные испытания в магистратуру 17 июня одним из первых в стране.
При этом учебным заведениям планируется выделить дополнительно чуть более 30 тыс. бюджетных мест. "Правительство установит, на какие направления подготовки и в каком объеме эти цифры будут распределены. Информация в самое ближайшее время будет доступна", — рассказал замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев.
Все документы можно будет подать дистанционно на портале госуслуг, но для этого абитуриентам необходимо получить электронную подпись. В то же время творческие вузы смогут провести вступительные экзамены очно при соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора. По предложению Минкультуры, очные экзамены могут пройти по таким специальностям, как "хореографическое искусство", "режиссура кино, телевидения и театра", "живопись и графика", "актерское искусство", "дирижирование", "вокальное искусство", и другим.
Как получить электронную подпись?
При электронной подаче документов абитуриентам понадобится получить сертификат электронной подписи в одном из центров, аккредитованных Минкомсвязью, например, в удостоверяющем центре Федеральной кадастровой палаты. Получить ее может любой гражданин старше 14 лет. Для этого ему понадобятся оригиналы паспорта, СНИЛС и ИНН.
"Чтобы получить сертификат электронной подписи в удостоверяющем центре Кадастровой палаты, нужно зарегистрироваться на сайте uc.kadastr.ru, подать запрос в личном кабинете и оплатить услугу. Далее необходимо пройти процедуру удостоверения личности в пункте оказания услуги. Кроме того, можно заказать выезд специалиста по удобному адресу. Процедура идентификации личности подтверждает получение сертификата электронной подписи его законным владельцем", — поясняет пресс-служба Федеральной кадастровой палаты.
При этом электронную подпись нельзя получить на имя другого человека по доверенности: "После удостоверения личности готовый сертификат можно получить только в личном кабинете на официальном сайте удостоверяющего центра Кадастровой палаты. Таким образом, никто, кроме законного владельца, не получит доступа к созданному сертификату". Срок действия такого сертификата составит 15 месяцев.
Когда начнется ЕГЭ и когда пройдет зачисление?
Минпросвещения перенесло начало проведения ЕГЭ с 8 на 29 июня. Экзамены будут сдавать только те выпускники, которые поступают в вузы. Те, кто по уважительным причинам не сможет сдать ЕГЭ в июне, смогут сдать его в августе на оставшиеся в вузах места, чтобы начать учиться уже осенью, не теряя целого года. В то же время планируется предусмотреть дополнительные периоды для сдачи ЕГЭ в течение следующего учебного года. Предварительное расписание ЕГЭ в июне и в июле можно уточнить здесь. Вторая волна сдачи назначена на 3, 5, 7 и 8 августа.
Сдача экзаменов будет проходить в очной форме. Пункты проведения ЕГЭ будут укомплектованы средствами индивидуальной защиты, а участников рассадят в аудиториях на расстоянии 1,5 м друг от друга. Организаторам и участникам будут измерять температуру, а аудитории предварительно дезинфицируют.
Первая волна зачисления в вузы пройдет 19 августа, а вторая — 24 августа. "Пока мы предполагаем по обычной формуле, то есть первым приказом зачисляются те, кто имеет особые льготы, особые права, потом приказ на зачисление 80% абитуриентов и, наконец, последний приказ, когда зачисляются оставшиеся. И 100% зачисления мы произведем в августе, вот такой предварительный график", — уточнил Афанасьев.