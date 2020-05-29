Дистанционная подача документов и поздний ЕГЭ: как поступить в вуз в условиях пандемии?

Все абитуриенты смогут подать документы на поступление в вуз с 20 июня до 17 августа. Иностранным абитуриентам также пообещали начать приемную кампанию не позднее 20 июня. Некоторые вузы объявили даже о более ранних датах приема документов. Например, Уральский федеральный университет (УрФУ, Екатеринбург) организует поступление и вступительные испытания в магистратуру 17 июня одним из первых в стране.

При этом учебным заведениям планируется выделить дополнительно чуть более 30 тыс. бюджетных мест. "Правительство установит, на какие направления подготовки и в каком объеме эти цифры будут распределены. Информация в самое ближайшее время будет доступна", — рассказал замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев.

Все документы можно будет подать дистанционно на портале госуслуг, но для этого абитуриентам необходимо получить электронную подпись. В то же время творческие вузы смогут провести вступительные экзамены очно при соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора. По предложению Минкультуры, очные экзамены могут пройти по таким специальностям, как "хореографическое искусство", "режиссура кино, телевидения и театра", "живопись и графика", "актерское искусство", "дирижирование", "вокальное искусство", и другим.