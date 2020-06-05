Продажи конституции в электронном виде на "Литрес" в 2020 году выросли в четыре раза

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Продажи Конституции РФ в электронном формате на книжном сервисе "Литрес" за первые пять месяцев 2020 года увеличились в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба группы компаний "Литрес".

Как будет проходить голосование по поправкам в конституцию

"Группа компаний "Литрес", лидер рынка электронных и аудиокниг в России и странах СНГ, проанализировала интерес к Конституции РФ в электронном варианте за первые пять месяцев 2020 года. В сервисе "Литрес" ее продажи выросли в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Пик продаж пришелся на март и апрель. В мае заметен спад, но количество проданных экземпляров конституции все равно превышает результаты первых двух месяцев года", - рассказали в пресс-службе.

Как уточнили в сервисе, больше всего экземпляров пользователи приобрели 25 марта, когда президент РФ объявил о переносе общероссийского голосования по поправке к Конституции РФ.

Книжный сервис MyBook также зафиксировал повышение интереса к Конституции РФ. В январе-мае текущего года пользователи добавляли ее в свой аккаунт для прочтения в три раза чаще. "Пик интереса пришелся на май - 33% от общего количества добавлений в 2020 году", - отметили в пресс-службе.

1 июня президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести общероссийское голосование 1 июля. Позже президент подписал соответствующий указ.