Посольство РФ в Швеции указало на двойные стандарты королевства в области прав человека

СТОКГОЛЬМ, 5 июня. /ТАСС/. Двойные стандарты в области прав человека, в том числе при оценке действий властей разных стран во время подавления беспорядков, являются вдвойне губительными. Об этом заявило посольство РФ в Швеции, комментируя реакцию Стокгольма на массовые протесты против полицейского произвола в США, в ходе которых пострадала репортер шведской газеты Expressen Нина Сванберг.

"В то время как местная общественность (с риском подвергнуться административному наказанию за нарушение известных коронавирусных ограничений) проводит массовые демонстрации у американского посольства и на центральной площади Стокгольма, здешний политистеблишмент по-прежнему ограничивается лишь безобидными дружескими увещеваниями в адрес Вашингтона. И это при том, что среди пострадавших в ходе беспорядков в США шведская журналистка Нина Сванберг! - говорится в распространенном в пятницу в Facebook сообщении диппредставительства. - Остается только догадываться, куда же на этот раз подевался весь тот пресловутый правозащитный пафос, с которым шведские официальные власти остервенело набрасываются на некоторые страны в случае столкновений там демонстрантов с правоохранителями".

30 мая в Сванберг, которая освещала демонстрацию в Миннеаполисе, попала резиновая пуля полиции.

"Двойные стандарты - это всегда плохо. А двойные стандарты в области прав человека губительны вдвойне. Жаль, что в Стокгольме к этому очевидному выводу, судя по всему, пока не пришли. Что ж, учить других, как следует поступать, гораздо легче, чем самому быть истинным, а не фальшивым политическим камертоном", - указали в посольстве.

Во многих штатах США проходят массовые протесты и беспорядки после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Сутки спустя все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции были уволены, один из них арестован по обвинению в непредумышленном убийстве. В борьбе с беспорядками к местным правоохранительным органам часто подключается национальная гвардия, в десятках городов, включая Вашингтон и Нью-Йорк, введен комендантский час.