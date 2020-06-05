Драпеко: Кокшенов всегда был очень позитивный и доброжелательный

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Михаил Кокшенов был замечательным артистом и очень позитивным человеком, отметила первый зампред комитета Госдумы по культуре, актриса Елена Драпеко, выразив соболезнования родным и близким артиста, умершего в возрасте 83 лет.

"Очень жаль, что он ушел из жизни, замечательный был артист и очень славный человек. Я его помню по нескольким фильмам, в которых мы работали, он всегда был очень позитивный, доброжелательный, он дышал юмором... Искренне соболезную его родным, близким и всем друзьям - нашим артистам. Редеют наши ряды", - сказала Драпеко ТАСС.

Информацию о смерти артиста ТАСС ранее подтвердили в Гильдии актеров Союза кинематографистов РФ.

Народный артист РФ Михаил Кокшенов родился 16 сентября 1936 года в Москве. Впервые сыграл в кино в 1957 году, исполнив эпизодическую роль комсомольца в драме Александра Зархи "Высота". В общей сложности он сыграл более 130 ролей, к числу самых известных относятся роли ефрейтора Захара Косых в фильме "Женя, Женечка и "Катюша" (1967, Владимир Мотыль), Федота Муратова в драме "Даурия" по одноименному роману Константина Седых (1971, Виктор Трегубович), Степана в комедии "Спортлото-82" (1982, Леонид Гайдай), Леши Пряхина в фильме "Самая обаятельная и привлекательная" (1985, Геральд Бежанов).

Кокшенов также известен как кинорежиссер. Поставил фильмы "Русский бизнес" (1993), "Русский счет" (1994), "Герой ее романа" (2001), "Надежда" (2002), "Феномен" (2005), "Театральный капкан" (2006) и другие.