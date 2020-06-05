Помощник мафиози и неудачливый ухажер: главные роли Михаила Кокшенова

За свою полувековую карьеру Кокшенов снялся более чем в ста фильмах. Артиста никогда не брали на главные роли, они не подходили к его амплуа, но Кокшенов был непревзойденным мастером эпизода. Благодаря его комедийному таланту простоватые персонажи приобретали объем и правдоподобность. Вспоминаем самые яркие из них.

В фильме Геральда Бежанова инженер конструкторского бюро Надя Клюева в исполнении Ирины Муравьевой пытается найти свою судьбу с помощью научных методов и неуемной подруги Сусанны. Женщины быстро выбирают объект для своих экспериментов — выбор падает на красавца и любимца дам Володю, которого сыграл Александр Абдулов. Но тот не очень реагирует на их уловки, зато другие коллеги Нади по НИИ быстро глотают наживку. Одним из ухажеров, очарованных научной методикой по привлечению партнера, оказывается добродушный, но скучноватый Леша Пряхин в исполнении Кокшенова, которому, несмотря на все усилия, так и не удается завоевать сердце Надежды.

Комедия Леонида Гайдая по произведениям Михаила Зощенко в нескольких новеллах рассказывает о курьезах советской жизни. Так, новелла "Забавное приключение" ярко демонстрирует, что даже в небольшой советской коммуналке может образоваться любовный треугольник, точнее шестиугольник. Весь эпизод герои вместе со зрителем пытаются разобраться, кто кому с кем изменяет: женатые друзья друзей заводят друг с другом романы и привлекают к этому соседей. Одним из них как раз и оказывается персонаж Михаила Кокшенова. В фильме Гайдая он сыграл простоватого любовника Танюши, чью роль исполнила Наталья Селезнева.

Комедия Леонида Гайдая стала настоящим советским блокбастером, который посмотрели 55 млн зрителей по всему Союзу. Фильм на самом деле был снят на заказ, чтобы повысить популярность гослотереи "Спортлото", но оказался таким удачным, что до сих пор остается одной из самых популярных советских комедий. Действие происходит в выдуманном городе Южногорск, куда на отдых отправляются герои картины. Их ничего не связывает, кроме любви к детективам Гениана Зеленого и одного билета в "Спортлото", который оказывается выигрышным. Интеллектуал и по совместительству спекулянт Сан Саныч в исполнении Михаила Пуговкина с помощью своего недалекого сообщника Степана, которого сыграл белокурый Кокшенов, весь фильм будут пытаться выкрасть выигрышный билет у ничего не подозревающего Кости, приехавшего в гости к своей тете. По слухам, изначально на роль напарника Пуговкина хотели взять Михаила Боярского, но они вместе совсем не смотрелись. Тогда Гайдай позвал на съемки Кокшенова, который идеально вписался в образ, самоотверженно ел апельсины, привязанный к холодильнику, и бегал в плавках в лютый холод.

"На Дерибасовской хорошая погода, или на Брайтон-Бич опять идут дожди"

Гайдай любил брать Кокшенова на эпизодические роли. В последнем фильме режиссера актер снова оказался в помощниках у бандитов. Его персонаж, мафиози Кравчук, — правая рука главаря русской мафии в Америке дяди Миши в исполнении Александра Мягкова. Именно Кравчук оказывается ответственным за похищение агента КГБ Федора Соколова (Дмитрий Харатьян), прикидывающегося шейхом. Чтобы узнать местоположение настоящего шейха, Кравчук пытает агента, впрочем, безуспешно: вместо того чтобы утопиться, Соколов выпивает всю воду, а раскаленный утюг не оставляет на его теле ни единого следа.

"Ширли-мырли"

Роль Кокшенова в абсурдистской комедии Владимира Меньшова совсем небольшая, но, наверно, самая необычная. Валерий Гаркалин в роли афериста Василия Кроликова (он же Иннокентий Шниперсон, Роман Алмазов и Патрик Кроликоу) крадет ценный алмаз, но скрыться от милиции ему помогает тот факт, что у него есть брат-близнец — знаменитый дирижер Иннокентий Шниперсон. Сотрудники правопорядка отправляются на его свадьбу, будучи уверенными, что он и есть Кроликов. На мероприятии собирается большое число именитых гостей, в том числе посол США в исполнении Леонида Куравлева. Он находится под бдительной охраной двоих афроамериканцев, одного из которых и сыграл Кокшенов.