Потанин заявил, что "Норникель" восстановит экосистему Норильского района

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. "Норникель" в полном объеме проведет мероприятия по ликвидации ущерба в месте разлива нефтепродуктов под Норильском и рассчитывает, что эти меры позволят вернуть экосистему территории в нормальное состояние. Об этом в эфире телеканала " Россия-24 " сообщил президент компании Владимир Потанин.

"В местах, где спасатели работают и очищают воду, пока из того, что мы видим, берега не загрязнены в каком-то таком виде, чтобы это можно было визуально наблюдать. Конечно, берутся пробы. Все мероприятия мы собираемся в полном объеме выполнить. У нас есть полная уверенность в том, что по результатам этих операций и мероприятий экологическая система вернется в прежнее приемлемое нормальное состояние", - сказал он.

Потанин заявил журналистам, что "Норникель" проводит проверку на собственных опасных промышленных объектах после разлива нефтепродуктов.

"Мы ведем очень тщательную работу по дополнительным мерам промышленной безопасности, проводим ревизию на всех опасных объектах", - сказал он, добавив, что на топливохранилищах, построенных на сваях на вечной мерзлоте, идет откачка топлива, до выяснения причин аварии на ТЭЦ. Ранее ряд научных экспертов отметили, что разлив на ТЭЦ-3 мог произойти из-за таяния вечной мерзлоты и оседания свай.