МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Ростехнадзор может проверить объекты хранения нефти и нефтепродуктов в Арктике в случае поступления соответствующих поручений со стороны правительства. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"При поступлении соответствующих поручений правительства Российской Федерации, Ростехнадзор, в рамках установленных полномочий и сферы деятельности, незамедлительно проведет проверки на которые вы указали (проверки объектов хранения нефти и нефтепродуктов в Арктике)", - сообщили в Ростехнадзоре.

При этом сейчас действуют особенности осуществления государственного контроля в 2020 году, вызванные мерами по борьбе с коронавирусом, вследствие чего надзорные органы не вправе проводить плановые проверки, отметили в ведомстве.

"Касаясь непосредственно аварии на ТЭЦ-3: Ростехнадзор уже приступил как к техническому расследованию причин аварии, так и к внеплановой проверке опасных производственных объектов НТЭК", - подытожили в Ростехнадзоре.

Ранее вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила Ростехнадзору и Росприроднадзору провести оценку технологического состояния опасных производственных объектов в Арктической зоне РФ после разлива нефтепродуктов на ТЭЦ-3 в Норильске.

29 мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу "Норникель") в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара разлилось более 21 тыс. кубометров нефтепродуктов. Они попали на 180 тыс. кв. м грунта, а также в водные объекты, что повлекло загрязнение и причинение вреда окружающей среде.