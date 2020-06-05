Главврач больницы в Тольятти назвал оценку СМИ его слов о нехватке мест "провокационной"

ТАСС, 5 июня. Главный врач городской больницы №5 в Тольятти (Самарская область) Николай Ренц назвал провокационной оценку своего выступления, где говорил о нехватке койко-мест и медперсонала на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба областного правительства по итогам выездного заседания оперштаба из горбольницы в Тольятти.

В пятницу губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел заседание оперштаба по противодействию распространения коронавируса в Тольятти, где накануне с видеобращением выступил Ренц, сообщивший о тяжелой ситуации в городе - нехватке койко-мест и медперсонала, а также отметил, что жители города не соблюдают действующие в регионе ограничительные меры по самоизоляции и использованию масок в общественных местах. В дальнейшем Ренц заявил, что его сообщение было неверно истолковано, он лишь хотел обратиться к жителям с просьбой более ответственно соблюдать ограничительные меры.

"Описывая ситуацию с лечением COVID-19, главный врач больницы №5 Николай Ренц отметил, что работа ведется напряженная, но катастрофической ситуации нет. Сейчас на лечении находятся 839 человек, всем оказывается необходимая помощь. Персонал больницы обеспечен средствами индивидуальной защиты. Также Николай Ренц назвал провокационной оценку его выступления, сделанную блогерами и некоторыми СМИ", - говорится в сообщении.

Как уточнил Азаров, в Тольятти показатели заболевания превышают среднеобластные. Он предложил Ренцу возглавить информационный центр при оперштабе. Также губернатор поручил в ближайшее время открыть в городе ПЦР-лабораторию для диагностики коронавирусной инфекции. В горбольнице в понедельник планируется открыть дополнительно 350 коек, к среде - еще 200.

По данным на пятницу, в регионе зарегистрировано 2 922 случая заражения коронавирусом. Выздоровели и выписаны 1 348 человек, 23 человека умерли.