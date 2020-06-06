Захарова: количество желающих вернуться в Россию из США возросло на фоне беспорядков

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Число желающих вернуться в Россию из США увеличивается на фоне вспыхнувших беспорядков. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью "Парламентской газете" , опубликованном в субботу.

"Вы даже не представляете, какой пошел спрос на самолеты из США. Я недавно разговаривала с нашими гражданами в Майами, они говорят только одно: дайте еще борт. И с каждым днем количество желающих уехать увеличивается, их можно понять", - сказала Захарова.

По ее словам, "еще две недели назад эта точка (США - прим. ТАСС) в части возвращения россиян не считалась самой горячей, в основном "разгружали" Юго-Восточную Азию".

В США в последние дни многие города охватили массовые протесты и беспорядки. Поводом для них послужила смерть афроамериканца Джорджа Флойда после задержания 25 мая. В некоторых городах, в том числе в Нью-Йорке, был введен комендантский час.