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Захарова: количество желающих вернуться в Россию из США возросло на фоне беспорядков

Еще две недели назад эта точка не считалась самой горячей, в основном россиян вывозили из Юго-Восточной Азии, отметила официальный представитель МИД РФ

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Число желающих вернуться в Россию из США увеличивается на фоне вспыхнувших беспорядков. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью "Парламентской газете", опубликованном в субботу.

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"Вы даже не представляете, какой пошел спрос на самолеты из США. Я недавно разговаривала с нашими гражданами в Майами, они говорят только одно: дайте еще борт. И с каждым днем количество желающих уехать увеличивается, их можно понять", - сказала Захарова.

По ее словам, "еще две недели назад эта точка (США - прим. ТАСС) в части возвращения россиян не считалась самой горячей, в основном "разгружали" Юго-Восточную Азию".

В США в последние дни многие города охватили массовые протесты и беспорядки. Поводом для них послужила смерть афроамериканца Джорджа Флойда после задержания 25 мая. В некоторых городах, в том числе в Нью-Йорке, был введен комендантский час.

Теги
СШАРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаСитуация с возвращением россиян из-за рубежаБеспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда
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