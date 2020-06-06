Путин ждет, что рекомендации Роспотребнадзора для работы театров будут подготовлены быстро

НОВО-ОГАРЕВО, 6 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин ждет, что Роспотребнадзор подготовит как можно быстрее рекомендации для открытия театров, и они смогут принять зрителей уже в новом сезоне.

"Надеюсь, что сможем сделать это как можно быстрее", - сказал глава государства, комментируя на своей встрече с деятелями культуры доклад главного санитарного врача России Анны Поповой.

Глава Роспотребнадзора сообщила, что рассчитывает в ближайшее время завершить все консультации с руководителями театров по методическим рекомендациям для открытия театральных учреждений. "Мы очень надеемся, что новый театральный сезон мы сможем начать со зрителями в театре", - сказала она.