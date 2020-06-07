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Разлив топлива на ТЭЦ в Норильске

Росприроднадзор будет добиваться увеличения штрафов за вред экологии

Ведомство намерено обратиться с соответствующей просьбой в правительство, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Росприроднадзор в связи с чрезвычайным происшествием на ТЭЦ-3 в Норильске намерен обратиться в правительство с просьбой об ужесточении отвественности за вред, нанесенный экологии, сообщила в интервью ТАСС глава ведомства Светлана Радионова.

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"Мы считаем, что санкции за нарушения экологического законодательства должны быть усилены, а штрафы увеличены <...> Мы намерены обратиться в правительство с просьбой рассмотреть вопрос о ужесточении отвественности за вред, нанесенный экологии", - сказала она.

По словам Радионовой, ведомство не видит в этом дополнительной нагрузки на бизнес, так как природопользователи априори должны стремиться не вредить окружающей среде. "Мы руководствуемся одним подходом: загрязняешь природу - плати! Во всем мире именно экологические правонарушения являются самыми дорогостоящими", - отмеитила глава Росприроднадзора.

Теги
РоссияРадионова, Светлана ГеннадьевнаРазлив топлива на ТЭЦ в Норильске
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