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Разлив топлива на ТЭЦ в Норильске

Радионова: компании должны провести аудит своих объектов после ЧП в Норильске

Как отметила глава Росприроднадзора, данные меры, в том числе, помогут реализовать нацпроект "Экология" в полном объеме

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Российским компаниям необходимо самостоятельно провести аудит своих объектов, чтобы не допустить повторения ситуаций, подобных происшествию в Норильске, сообщила в интервью ТАСС глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

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"Я считаю, что авария в Норильске заставит всех задуматься о возможных последствиях и усилить меры, направленные на соблюдение экологических требований и стандартов. Многие компании должны провести аудит своих объектов самостоятельно, как ответственные природопользователи", - сообщила она, отвечая на вопрос, повлияет ли авария и последующие за этим меры на исполнение нацпроекта "Экология".

По словам Радионовой, данные меры, в том числе, помогут реализовать нацпроект "Экология" в полном объеме.

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РоссияРадионова, Светлана ГеннадьевнаРазлив топлива на ТЭЦ в Норильске
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