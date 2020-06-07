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Беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда

У посольства США в Мадриде проходит акция против расизма после смерти Джорджа Флойда

В демонстрации участвуют сотни человек
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Описание
© Екатерина Воробьева/ТАСС
© Екатерина Воробьева/ТАСС
© Екатерина Воробьева/ТАСС
© Екатерина Воробьева/ТАСС
© Екатерина Воробьева/ТАСС
© Екатерина Воробьева/ТАСС

МАДРИД, 7 июня. /ТАСС/. Массовая акция протеста против расизма проходит в воскресенье в центре испанской столицы у здания посольства США. Собравшиеся устроили демонстрацию в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда в США, передает корреспондент ТАСС.

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Большинство участников акции пришли в масках из-за пандемии вызванного коронавирусом заболевания, некоторые одеты в черное. При этом почти никто не соблюдает безопасную дистанцию в два метра, рекомендуемую властями Испании из-за распространения инфекции. На картонных плакатах демонстрантов написаны лозунги в поддержку справедливого расследования обстоятельств смерти Флойда и защиты человеческой жизни вне зависимости от расы и цвета кожи.

В демонстрации участвуют сотни человек. Они выкрикивают лозунги на английском и испанском языках: "Мы требуем правосудия", "Жизни чернокожих имеют значение", "Я не могу дышать". Пока протест проходит без инцидентов, однако у посольства США дежурят много полицейских. Ожидается, что аналогичные акции пройдут в воскресенье и в других городах Испании, в том числе в Барселоне.

Теги
СШАИспанияБеспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда
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