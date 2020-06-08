Власти Нью-Йорка разослали рекомендации, как разговаривать с детьми о проблемах расизма

При этом некоторые родители считают подобные послания вмешательством государства в воспитание детей по социальным и политическим вопросам

НЬЮ-ЙОРК, 8 июня. /ТАСС/. Родители учеников, обучающихся в государственных школах Нью-Йорка, получили письма от департамента образования в связи с последними событиями в стране, вызванными убийством афроамериканца Джорджа Флойда и массовыми протестами. В письме власти города призывают поговорить с детьми о проблемах расизма и дают рекомендации, как лучше это сделать.

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"В настоящее время невероятно трудно быть родителем и опекуном, поскольку необходимо побороть свои эмоции, чтобы найти решения, которые адекватно отразят значимость нынешнего момента, событий, а также продумать, как лучше вести разговоры с детьми и близкими о недавних ужасных событиях и породившем их системном расизме, - обращается к родителям руководитель департамента образования города Ричард Карранца. - Расизм глубоко вплетен в ткань институтов, экономики и сфер, составляющих наше общество, в том числе и в систему государственных школ". "Департамент образования заявляет и будет заявлять: больше так нельзя. Мы должны ответить на вызов и стать активными антирасистами, - пишет Карранца, - и каждый день работать над устранением несправедливости". Еще одна "пандемия" Руководитель департамента образования поблагодарил родителей, которые, не дожидаясь учителей, уже проводят дома беседы с детьми, образовывают их по вопросам истории расизма в США, мире, говорят о необходимости бороться с этим явлением.