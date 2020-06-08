В Магаданской области из-за коронавируса продлили режим повышенной готовности

ТАСС, 8 июня. Губернатор Магаданской области Сергей Носов в понедельник утром в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в регионе подписал указ о продлении режима повышенной готовности до 23 июня. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе правительства Колымы.

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Режим повышенной готовности действует в области с 18 марта. В частности, он подразумевает необходимость соблюдать режим самоизоляции и не покидать дом без необходимости.

"Режим повышенной готовности в Магаданской области продлевается до 00:00 23 июня 2020 года (22 июня 16:00 мск - прим. ТАСС)", - сообщили в пресс-службе.

По данным пресс-службы правительства, в случае улучшения эпидемиологической обстановки в регионе режим может быть отменен досрочно.

На данный момент в Магаданской области официально зарегистрировано 249 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из общего числа пациентов 211 вылечились, три человека умерли. На прошлой неделе на Колыме был зафиксирован рекордный для региона суточный прирост заболевших - 27 человек. В связи с этим Носов заявил, что смягчения ограничительных мер в области в ближайшее время не будет.