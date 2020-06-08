В Приморье погиб краснокнижный дельфин, которого спасатели сняли с мелководья

ВЛАДИВОСТОК, 8 июня. /ТАСС/. Краснокнижный серый дельфин, которого в субботу спасатели сняли с мелководья у берегов Владивостока, погиб в воскресенье, сообщил ТАСС региональный директор Национальной дайв-лиги Евгений Полухин, который участвовал в спасательной операции.

Утром в субботу серый дельфин заплыл в бухту Мелководную в районе полуострова Де-Фриз и случайно застрял на мелководье. Оперативная группа Приморской краевой поисково-спасательной службы, прибывшая к месту происшествия, смогла оттащить животное на подходящую глубину.

"Мне позвонил знакомый инструктор спасательной службы, который узнал от коллег, что спасенного в субботу дельфина обнаружили в Тавричанке (противоположная часть Амурского залива) также на отмели. Мы решили выехать на место и помочь животному, которое уже лежало на мели на боку. При этом он несколько раз пытался уходить от нас на глубину, но каждый раз возвращался обратно на мель. Возможно, он был дезориентирован", - рассказал Полухин.

По его словам, к вечеру на место прибыла спасательная служба, которая снова попыталась оттащить дельфина на глубину. Однако он вырвался и нырнул последний раз, выпустив мощный запас воздуха, что свидетельствует о гибели животного.

Серые дельфины встречаются с тихоокеанской стороны Японии, а в воды Приморского края заходят очень редко. Эти животные занесены в Красную книгу России. В Японии численность серых дельфинов оценивается примерно в 83 тыс. особей.