Песков объяснил техническими накладками отсутствие поправки о президентском сроке на сайте

"Бывают разные технические накладки. Может просто выпасть при заливке сайта. Здесь я точно не знаю, не могу вам сказать", - сказал Песков, отвечая на вопрос, почему на сайте соответствующая инициатива появилась только посте того, как на ее отсутствие обратили внимание СМИ.

"Ну насколько я знаю, там уже все восстановлено. Поэтому в данном случае там все поправлено", - добавил Песков.

Он также отметил, что рекламные материалы, посвященные голосованию по Конституции РФ, могут упоминать не все предлагаемые поправки к основному закону страны, так как их очень много. Таким образом Песков ответил на вопрос о том, по какой причине в этой рекламной кампании не упоминается поправка о праве действующего президента переизбираться на новый срок.

"Там много поправок, вряд ли можно какую-то одну главную вычленить, они важны в своей совокупности", - сказал он, отметив, что в разных источниках "упоминаются совсем разные поправки, их гораздо больше, чем можно упомянуть в рекламных средствах".

Отвечая на реплику одного из журналистов, что он не встречал ни одного материала, в котором упоминалась бы эта поправка, Песков сказал, что "наверняка, есть какие-то инициативы, которые в рекламах не упоминаются". "Там же не все пункты и параграфы упоминаются, надо просто внимательно посмотреть", - добавил он.

10 марта, на этапе рассмотрения законопроекта об изменениях конституции во втором чтении, Госдума приняла поправку депутата Валентины Терешковой о праве действующего президента переизбираться на новый срок. Глава государства Владимир Путин в ходе выступления в нижней палате поддержал инициативу при условии ее рассмотрения Конституционным судом (КС) РФ. 16 марта КС пояснил, что предложенная Терешковой норма соответствует основному закону и не противоречит постановлению КС от 1998 года.