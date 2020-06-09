В Госдуме считают, что ужесточать наказание за пьяные ДТП нет смысла

"Считаю, что наказание соразмерно. Ужесточать постоянно нормы невозможно, важно их соблюдать. И хотелось бы, чтобы их реже приходилось применять. Но какого-то превентивного воздействия они имеют меньше, чем объяснения людям того, что нельзя пьяными садиться за руль", - сказал он.

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Наказание, предусмотренное действующей редакцией Уголовного кодекса РФ (УК) для виновников ДТП в состоянии опьянения, уже достаточно жесткое. Такое мнение во вторник в беседе с ТАСС выразил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, комментируя ДТП с участием актера Михаила Ефремова.

Такого же мнения придерживается и первый зампредседателя этого комитета Вячеслав Лысаков. "Ужесточать нет смысла. На сегодняшний день только за езду в нетрезвом виде наступает административная ответственность - лишение прав на полтора-два года и штраф в размере 30 тыс. рублей. Если раньше за повторное нарушение тоже полагались административные меры в виде лишения прав на три года и штраф в размере 50 тыс. рублей, то теперь при повторном - в течение года после возвращения прав - нарушении наступит уголовная ответственность, судимость по уголовной статье". Депутат уточнил, что суд может назначить штраф, однако человек все равно получает судимость в рамках УК.

"Речь идет о самом факте управления [в пьяном виде]. Что касается последствий такой езды, то мы уже подняли сроки для людей, которые находятся в состоянии опьянения, при [их вине в] ДТП в случае тяжких телесных повреждений у пострадавшего, а также в случае гибели одного, двух и более человек. В этом отношении фактические сроки, которые грозят виновнику такого ДТП, максимальны, они уже сравнялись с умышленным убийством по тяжести", - пояснил депутат. Он также напомнил, что данные санкции применяются и к тем водителям, которые покинули место ДТП. "Как правило, это происходит тогда, когда человек был в состоянии либо алкогольного, либо наркотического опьянения", - указал Лысаков.

Первый зампред комитета при этом констатировал, что в последние годы процент ДТП, совершенных по вине пьяных водителей, "неуклонно снижается". При этом нынешняя методика оценки трезвости водителей - свыше 16 мг этанола на литр выдыхаемого воздуха - позволяет точно выявлять нарушителей.

Как отметил в свою очередь председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, если следствие подтвердит, что Ефремов был пьян, по его вине погиб человек, "наказание за такое ДТП должно быть самым строгим". "Закон един для всех", - сказал он. Пискарев также заметил, что совершение ДТП со смертельным исходом нетрезвыми водителями фактически приравнено к убийству. "Это абсолютно справедливые и оправданные меры, потому что статистика была неутешительной - ежегодно под колесами пьяных водителей погибало более 4 тыс. человек, более 20 тыс. становились инвалидами", - указал он.

Президент РФ Владимир Путин Президент РФ Владимир Путин в июне 2019 года подписал закон об усилении уголовной ответственности для нетрезвых водителей за дорожно-транспортные происшествия с жертвами. Согласно поправкам, если совершение ДТП нетрезвым водителем повлекло причинение тяжкого вреда здоровью человека, максимальное наказание предусматривается в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет, в случае гибели человека - от пяти до 12 лет лишения свободы, если погибли двое и более лиц - от восьми до 15 лет заключения.