Салоны красоты в Москве будут принимать посетителей только в масках и по записи

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Столичные салоны красоты и парикмахерские, возобновившие работу 9 июня, должны обеспечить соблюдение социальной дистанции и масочно-перчаточного режима для своих сотрудников и посетителей.

Обработка рук антисептиком и измерение температуры также обязательны для всех присутствующих, сообщается в официальном Telegram-канале экономического оперштаба Москвы.

"С 9 июня в Москве возобновили работу парикмахерские и салоны красоты. Обязательными при их посещении теперь являются: посещение салонов только в масках и перчатках, все работники тоже должны быть в масках и перчатках, соблюдение социальной дистанции, измерение температуры всех работников и посетителей, обработка рук антисептиком - для всех, обслуживание по предварительной записи", - говорится в публикации.

С 9 июня в Москве отменены самоизоляция, график прогулок и пропуска для поездок в транспорте. Открыты парикмахерские, ветеринарные клиники, сняты ограничения по работе каршеринга и посещению кладбищ, в обычном режиме работают киностудии и научные институты.

С 16 июня будут сняты ограничения на плановую помощь в стоматологиях, откроются библиотеки, музеи и зоопарки, можно будет ходить на спортивные мероприятия. Также заработают летние веранды кафе, а через неделю - стационарные заведения общепита.

С 23 июня планируется открыть фитнес-клубы и снять ограничения с детских садов и учреждений соцзащиты. Ношение в общественных местах масок и перчаток остается обязательным.