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Пандемия коронавируса нового типа

В Москве открылись около 80% предприятий сферы услуг

Кроме того, открыты почти 70% предприятий торговли

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Практически 70% предприятий торговли и 80% предприятий сферы услуг открыты в Москве на данный момент. Об этом сообщил во вторник первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

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"На сегодняшний день у нас уже практически 70% магазинов открылось и уже почти 80% открылось [предприятий] сферы услуг. Понятно, рестораторы у нас только впереди, будем смотреть, потому что это одна из самых, наверное, чувствительных отраслей", - сказал он в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

При этом Немерюк отметил, что на данный момент трудно сказать, сколько предприятий торговли вынуждены закрыться из-за введенных ранее ограничений в связи с пандемией. По его словам, существуют разные оценки, однако серьезных исследований еще не проводилось.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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