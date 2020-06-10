Садовничий прокомментировал положение МГУ в рейтинге лучших вузов мира по версии QS

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Высокая позиция Московского государственного университета им. Ломоносова в рейтинге лучших университетов мира по версии британской компании Quacquarelli Symonds (QS) связана прежде всего с научными исследованиями, которые проводят сотрудники МГУ. Такое мнение высказал ректор вуза Виктор Садовничий, слова которого приводит пресс-служба.

QS опубликовала новую версию глобального рейтинга университетов 10 июня, МГУ занял 74-е место, что на 10 позиций выше прошлогоднего результата. Рейтинг включает в себя тысячу лучших мировых университетов. Россию представляют 28 вузов, в прошлом году их было 25. При этом 17 из них улучшили свои позиции по сравнению с предыдущим годом.

"Мы достойно представляем нашу страну в мировом научно-образовательном пространстве, подтверждением этому служит постоянный рост репутации университета в академическом сообществе. Мы понимаем, что, в первую очередь, это связано с высочайшим уровнем научных исследований, выполняемых сотрудниками Московского университета", - заявил Садовничий.

Ректор отметил, что МГУ дает фундаментальное образование и благодаря этому является ведущим научным центром мира по самому широкому спектру направлений. Например, с первых дней появления информации о коронавирусе в России МГУ активно включился в работу по созданию вакцины. "Проект МГУ поддержала рабочая группа по разработке вакцин, сывороток, диагностикумов и тест-систем для диагностики, профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции Минздрава РФ, а Всемирная организация здравоохранения внесла в перечень перспективных кандидатных вакцин против COVID-19", - сказал ректор.

В пресс-службе также уточнили, что с 2014 года МГУ улучшил свои показатели на 46 пунктов и ни разу не показал отрицательную динамику. За всю историю ни один российский вуз не занимал столь высокие позиции в глобальных рейтингах, подчеркнули в университете.

О методологии

QS публикует рейтинг лучших вузов мира с 2004 года, оценивая учебные заведения по шести критериям. Среди них - академическая репутация (40% от общего балла), соотношение преподавательского состава к числу студентов (20%), индекс цитируемости (20%), репутация среди работодателей (10%), доля иностранных студентов (5%) и доля иностранных преподавателей (5%).