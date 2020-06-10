Ректор ВШЭ прокомментировал результаты рейтинга лучших вузов по версии QS

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Результаты рейтинга лучших университетов мира, подготовленного британской компанией Quacquarelli Symonds (QS), свидетельствуют о подъеме российской системы образования, а также об укреплении позиции отечественных вузов на международной арене. Такое мнение ТАСС высказал ректор Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Ярослав Кузьминов.

Рейтинг включает в себя тысячу лучших мировых университетов. Россию представляют 28 вузов, в прошлом году их было 25. При этом 17 из них улучшили свои позиции по сравнению с предыдущим годом. Лидером среди отечественных вузов стал Московский государственный университет им. Ломоносова, который занял 74-ю строчку списка. ВШЭ улучшила свой прошлогодний результат на 24 позиции, заняв 298 место в рейтинге QS.

"В этом году мы видим, что подавляющее большинство российских вузов улучшили свои позиции в рейтинге. Это значит, что российская система образования находится на подъеме и укрепляет свое положение на международной арене", - сказал Кузьминов.

Ректор ВШЭ отметил, что российским вузам год за годом удается улучшать свои результаты, рост в значительной степени обеспечивается участниками проекта 5-100, задача которого - повышение престижа российского высшего образования в мире. "В топ-500 рейтинга входят 17 вузов, и большая часть из них, а именно 13 университетов, - это участники проекта 5-100", - сказал ректор. По его мнению, немаловажен и тот факт, что сейчас три российских вуза - МГУ, МФТИ и ВШЭ входят в топ-300 рейтингов сразу двух агентств - Quacquarelli Symonds и Times Higher Education.

Говоря о ВШЭ, Кузьминов сообщил, что за пять лет Высшая школа экономики шагнула более чем на 200 позиций в рейтинге и сейчас впервые вошла в топ-300. Так, показатель "академическая репутация" за это время вырос более чем на 300 позиций, с каждым годом укрепляясь как минимум на 50 мест. В этом году НИУ ВШЭ занимает 4 место по этому показателю среди вузов РФ, добавил ректор.

Кроме того, доля иностранных студентов в ВШЭ выросла более чем в три раза с 2015 года. "При этом и в предметных рейтингах QS наш университет демонстрирует заметные успехи - количество позиций выросло в пять раз, с четырех до 20 предметов, и из них количество предметов в топ-100 выросло с одного до пяти", - отметил ректор.

Причины успеха

По словам Кузьминова, проект 5-100 обеспечил активизацию системы высшего образования и привел к тому, что российские региональные вузы стали появляться в мировых рейтингах. Так, если в 2013 году ни один вуз проекта не входил в топ-200 предметных рейтингов QS, то сегодня в него входит уже 10 университетов.

Университеты России также демонстрируют положительную динамику по отдельным индикаторам рейтинга, отметил ректор НИУ ВШЭ. Например, по самому весомому показателю "академическая репутация" число отечественных вузов в топ-500 за 5 лет увеличилось с четырех до восьми, и этот рост был обеспечен участниками проекта 5-100. А по доле иностранных студентов количество университетов РФ в топ-200 за 5 лет выросло с двух до восьми, при этом семь из них - вузы проекта. По показателю цитирования также наблюдаются изменения - если в 2015 году в топ-700 входил только один вуз, то сейчас уже 17 представлены в этой группе, и 13 из них - участники проекта 5-100.

"Подводя промежуточный итог проекта 5-100, можно сказать, что за счет целевого финансирования программ развития ведущие российские вузы получили возможность привлекать талантливых молодых ученых, реализовывать амбициозные проекты, развивать программы академической мобильности, внедрять новые международно-ориентированные образовательные программы", - считает Кузьминов.

По его словам, ни в одной другой национальной инициативе превосходства не удавалось обеспечивать такой рост позиций университетов в международных предметных рейтингах при аналогичном ресурсном обеспечении. Международное экспертное сообщество оценивает эту программу как одну из наиболее успешных инициатив превосходства с момента начала их реализации, добавил Кузьминов.

О методологии

QS публикует рейтинг лучших вузов мира с 2004 года, оценивая учебные заведения по шести критериям. Среди них - академическая репутация (40% от общего балла), соотношение преподавательского состава к числу студентов (20%), индекс цитируемости (20%), репутация среди работодателей (10%), доля иностранных студентов (5%) и доля иностранных преподавателей (5%).

В одном из майских указов 2012 года президент РФ Владимир Путин поставил задачу, чтобы к 2020 году не менее пяти отечественных вузов вошли в первую сотню ведущих мировых университетов. Проект 5-100 направлен на повышение конкурентоспособности российских вузов.