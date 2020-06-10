СМИ: протестующие в Ричмонде снесли памятник Христофору Колумбу

ТАСС, 10 июня. Группа протестующих снесла статую Христофора Колумба (1451-1506), установленную в Бёрд-парке в Ричмонде (штат Вирджиния), и сбросила ее в озеро. Об этом в среду сообщил местный телеканал WRIC .

По словам очевидцев, как указывает телеканал, во вторник вечером с помощью трех веревок протестующие опрокинули памятник с постамента. Затем они перетащили его к близлежащему озеру и сбросили в воду. При этом один из участников отметил, что акция была незапланированной, однако призывы снести статую звучали не один раз.

5 июня губернатор Вирджинии Ральф Нортэм (демократ) объявил о решении демонтировать другой памятник, вызывавший раздражение у протестующих, - главнокомандующему армией Конфедеративных Штатов Америки (КША) генералу Роберту Ли (1807-1870). Глава исполнительной власти штата объяснил это тем, что в 2020 году нельзя относиться "с почетом к системе, которая основывалась на купле и продаже взятых в рабство людей". Губернатор распорядился снять памятник с постамента и поместить его в специальное хранилище. Однако в понедельник суд Ричмонда запретил в течение 10 дней демонтировать памятник.

Монумент в настоящее время находится на Моньюмент-авеню - центральной улице города, где установлены многочисленные памятники военачальникам американского рабовладельческого Юга. Сам город Ричмонд во времена Гражданской войны в США (1861-1865) являлся столицей Конфедерации.

Беспорядки в Ричмонде

В ночь на 31 мая участники беспорядков, спровоцированных смертью темнокожего американца Джорджа Флойда, нарисовали оскорбительные надписи на многих монументах политическим лидерам и военачальникам Конфедерации в Ричмонде, в том числе на памятнике генералу Роберту Ли, мемориалах генералу Томасу Джексону (1824-1863), а также единственному президенту КША Джефферсону Дэвису (1808-1889). От огня пострадало здание организации "Объединенные дочери Конфедерации", которая более ста лет назад занималась возведением этих монументов. Мэр Ричмонда Левар Стоуни ввел в административном центре штата комендантский час.

Конфедерация южных штатов существовала на территории современных США с 1861 по 1865 год. Во время Гражданской войны в США солдаты рабовладельческого Юга сражались с северянами. Войну они проиграли, рабство было отменено, однако различная символика конфедератов, в том числе флаги и статуи, осталась в некоторых южных штатах, несмотря на протесты тех, кто считает ее расистской.

Массовые протесты и беспорядки вспыхнули во многих штатах США после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции уволены, им предъявлены обвинения. В борьбе с беспорядками к местным правоохранительным органам подключалась национальная гвардия, примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.