Новая бригада врачей прилетела из Москвы в Забайкалье для борьбы с коронавирусом

ЧИТА, 11 июня. /ТАСС/. Бригада московских врачей прилетела в Читу, чтобы сменить коллег, ранее отправленных в Забайкальский край для борьбы с коронавирусом. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Забайкалья.

Первая группа врачей из Москвы прибыла в Читу 28 мая по поручению президента РФ Владимира Путина, который отметил сложную ситуацию с распространением вируса в Забайкалье. 6 июня в Чите по распоряжению главы государства развернули военный госпиталь.

"Бригада специалистов из федерального центра под руководством главного врача городской клинической больницы №52 департамента здравоохранения Москвы Марьяны Лысенко прибыла в Читу в помощь забайкальским медикам, борющимся с COVID-19. Всего в ее составе - девять врачей, в том числе анестезиолог-реаниматолог, инфекционист, хирург, рентгенолог и аллерголог-иммунолог", - говорится в сообщении.

Уточняется, что врачи будут работать в Чите две недели. За это время они посетят городскую больницу №1, которая переоборудована в главный моногоспиталь для пациентов с коронавирусом, а также другие медучреждения.

Согласно данным на четверг, в Забайкалье зарегистрирован 1 841 случай заражения коронавирусом, врачи выписали 996 человек, умерли 38 пациентов. До 14 июня в регионе действуют ограничительные меры для бизнеса и населения, которые краевые власти намерены продлить при сохранении быстрого роста числа заболевших.