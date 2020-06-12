В Пензенской области выявили коронавирус у 25 детей

ПЕНЗА, 12 июня. /ТАСС/. Заражение коронавирусом подтвердили в пятницу у 25 детей в Пензенской области. Это почти четверть всех новых выявленных в регионе случаев, следует из данных, размещенных в пятницу на сайте правительства региона.

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Как отмечается на сайте, в регионе подтверждено 103 новых случая заражения, при этом 25 заболевших - это дети в возрасте от 1 года до 17 лет. Из них 102 случая зарегистрированы в Пензе, один - в Пензенском районе.

Пресс-секретарь губернатора Пензенской области Дина Черемушкина пояснила ТАСС, что речь не идет об очаге заболеваемости. "Тесты были взяты в разное время, но их результаты пришли в один день", - отметила она.

В Пензенской области, по данным на 12 июня, выявлено 3 535 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 2 835 человек выздоровели, 28 пациентов умерли.