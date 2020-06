Британский стриминговый сервис закрыл доступ к эпизоду сериала "Башни Фолти" из-за расизма

Речь идет о последнем пятом эпизоде первого сезона сериала под названием "Немцы" (The Germans). В нем владелец отеля "Башни Фолти", эксцентричный Базил Фолти в исполнении актера Джона Клиза, неполиткорректно высказывается об игроках сборной Вест-Индии по крикету и индийцах.

"Серия содержит в себе расовые оскорбительные реплики, поэтому мы убираем ее на время проведения оценки. Мы на постоянной основе проводим оценку более старого контента, чтобы гарантировать, что он соответствует ожиданиям аудитории, и мы в особенности осведомлены о влиянии устаревшего языка", - говорится в сообщении сервиса.

Ранее на этой неделе со стриминговых платформ Би-би-си и Netflix было удалено британское сатирическое шоу "Маленькая Британия" (Little Britain, 2003-2006) на том основании, что "времена изменились". Решение было принято на фоне протестов, развернувшихся в Великобритании вслед за США в связи с гибелью задержанного полицией в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда.

10 июня стало известно, что стриминговый сервис HBO Max удалил из каталога доступных для просмотра фильмов оскароносную картину "Унесенные ветром" (Gone with the Wind, 1939), мотивировав это борьбой с расизмом.

Массовые протесты и беспорядки вспыхнули во многих городах США после смерти Флойда. Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Флойд умер после этого в больнице. Все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции уволены, им предъявлены обвинения.