Исследование: тема пандемии все больше уступает повседневным заботам в блогах москвичей

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Блоги жителей Москвы все чаще наполняются постами, не связанными с коронавирусом, и интерес к нему снижается не только в столице. Россияне впервые с начала пандемии за период со 2 по 8 июня опубликовали менее 1 млн постов в социальных сетях по этой теме, говорится в исследовании, которое совместно с ТАСС провели Московский центр урбанистики и аналитическая компания Habidatum.

Аналитики еженедельно исследуют блоги горожан, чтобы понять, насколько люди интересуются коронавирусом и какие темы в целом волнуют их больше всего. Кроме того, они регулярно проводят анализ числа запросов по пандемии в "Яндексе" и постов о ней в социальных сетях не только в Москве, но и по всей России.

"Со 2 по 8 июня в блогах жителей Москвы преобладание коронавирусных тем и обсуждение ограничений сохранилось, но параллельно этому растет интерес к текущим жизненным вопросам и событиям, происходящим в районе, например, градостроительные преобразования и благоустройство, поступление в вузы в преддверии приемной кампании", - рассказал ТАСС представитель Московского центра урбанистики.

В число тем, которые также интересовали москвичей, вошли поправки в Конституцию РФ и возможность проголосовать за них онлайн. Обсуждали горожане и возвращение средств по налогу для самозанятых, реновацию и градостроительные проекты в целом, благоустройство, особенности работы магазинов и сферы услуг. Также они делились фотографиями из вновь открывшихся парков и публиковали снимки черепах, улиток, белок и краснокнижных птиц, которых все чаще стали замечать в местных водоемах.

Лидерство в районах

Что касается активности по теме пандемии в московских районных блогах, то на основании открытых данных о публикациях и реакций на них в виде лайков, дизлайков, репостов и комментариев аналитики рассчитывают индекс вовлеченности, то есть то, насколько каждый район Москвы включается в обсуждение темы коронавируса. И со 2 по 8 июня лидером стал Обручевский район, где показатель составил 3,9. То есть более 39 пользователей из 1 тыс. просмотревших запись или пост откликнулись на нее.

"Это рекордное значение индекса за весь период исследования. Далее следуют районы Кузьминки - 3,7 и Красносельский - 3,1. Реже всех упоминали коронавирусную инфекцию в своих блогах жители районов Филевский Парк - 1,15, Капотня и Ивановское - по 1,3", - уточнил представитель центра.

Наибольший рост интереса к теме коронавируса наблюдался в Обручевском районе - плюс 1,9, Ростокине - плюс 1,3 и Восточном Измайлове - плюс 1,2. А вот значительное уменьшение индекса пришлось на Бутырский район и Чертаново Южное - минус 1,9 в каждом, а также Измайлово - минус 1,4.

Падение интереса

В целом по России, по данным исследователей, интерес к теме коронавируса снизился значительно. С 31 мая по 3 июня было опубликовано 1,3 млн постов о коронавирусе с долей Москвы в 19,3%, а уже с 4 по 7 июня их было 750 тыс. со столичным показателем 17,5% - впервые за время пандемии меньше миллиона публикаций, хотя в конце марта число постов превышало 5,5 млн.