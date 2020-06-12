Исследование: тема пандемии все больше уступает повседневным заботам в блогах москвичей

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Блоги жителей Москвы все чаще наполняются постами, не связанными с коронавирусом, и интерес к нему снижается не только в столице. Россияне впервые с начала пандемии за период со 2 по 8 июня опубликовали менее 1 млн постов в социальных сетях по этой теме, говорится в исследовании, которое совместно с ТАСС провели Московский центр урбанистики и аналитическая компания Habidatum.
Аналитики еженедельно исследуют блоги горожан, чтобы понять, насколько люди интересуются коронавирусом и какие темы в целом волнуют их больше всего. Кроме того, они регулярно проводят анализ числа запросов по пандемии в "Яндексе" и постов о ней в социальных сетях не только в Москве, но и по всей России.
"Со 2 по 8 июня в блогах жителей Москвы преобладание коронавирусных тем и обсуждение ограничений сохранилось, но параллельно этому растет интерес к текущим жизненным вопросам и событиям, происходящим в районе, например, градостроительные преобразования и благоустройство, поступление в вузы в преддверии приемной кампании", - рассказал ТАСС представитель Московского центра урбанистики.
В число тем, которые также интересовали москвичей, вошли поправки в Конституцию РФ и возможность проголосовать за них онлайн. Обсуждали горожане и возвращение средств по налогу для самозанятых, реновацию и градостроительные проекты в целом, благоустройство, особенности работы магазинов и сферы услуг. Также они делились фотографиями из вновь открывшихся парков и публиковали снимки черепах, улиток, белок и краснокнижных птиц, которых все чаще стали замечать в местных водоемах.
Лидерство в районах
Что касается активности по теме пандемии в московских районных блогах, то на основании открытых данных о публикациях и реакций на них в виде лайков, дизлайков, репостов и комментариев аналитики рассчитывают индекс вовлеченности, то есть то, насколько каждый район Москвы включается в обсуждение темы коронавируса. И со 2 по 8 июня лидером стал Обручевский район, где показатель составил 3,9. То есть более 39 пользователей из 1 тыс. просмотревших запись или пост откликнулись на нее.
"Это рекордное значение индекса за весь период исследования. Далее следуют районы Кузьминки - 3,7 и Красносельский - 3,1. Реже всех упоминали коронавирусную инфекцию в своих блогах жители районов Филевский Парк - 1,15, Капотня и Ивановское - по 1,3", - уточнил представитель центра.
Наибольший рост интереса к теме коронавируса наблюдался в Обручевском районе - плюс 1,9, Ростокине - плюс 1,3 и Восточном Измайлове - плюс 1,2. А вот значительное уменьшение индекса пришлось на Бутырский район и Чертаново Южное - минус 1,9 в каждом, а также Измайлово - минус 1,4.
Падение интереса
В целом по России, по данным исследователей, интерес к теме коронавируса снизился значительно. С 31 мая по 3 июня было опубликовано 1,3 млн постов о коронавирусе с долей Москвы в 19,3%, а уже с 4 по 7 июня их было 750 тыс. со столичным показателем 17,5% - впервые за время пандемии меньше миллиона публикаций, хотя в конце марта число постов превышало 5,5 млн.
Однако возрастная структура авторов остается неизменной - наиболее активны пользователи 40-60 лет, за ними следуют авторы старше 60 лет, а вот меньше всего о коронавирусе пишут люди младше 24 лет.
Как сообщалось, с 18 по 24 мая в поисковой системе "Яндекс" было сделано 23,2 млн запросов по слову "коронавирус", из них 4,3 млн - в Москве. При этом с 1 по 7 июня показатель снизился до 16,6 млн, а в Москве - до 3 млн. Исследователи вновь отметили продолжающееся снижение количества запросов и низкий уровень заинтересованности у москвичей - на их долю приходится 18% запросов.
"Согласно социологическим данным, предоставленными фондом "Общественное мнение", число людей, считающих, что эпидемия коронавируса идет на спад, держится на прежнем высоком уровнем - так считают 62% москвичей и 59% россиян. Все больше опрашиваемых (72% москвичей) отмечают, что в последние дни людей на улице стало больше, чем раньше", - добавил представитель центра.
На второй план
Руководитель Московского центра урбанистики Сергей Капков, в свою очередь, пояснил, что тема коронавируса в районных блогах постепенно отходит на второй план, но окончательно из повестки она не исчезла. Это, по его словам, подтверждается как данными опросов, так и статистикой. "На прошедшей неделе москвичи обсуждали в соцсетях сразу несколько событий. В начале недели - открытие парков, график прогулок и возможность совершать поездки в Московскую область ради стрижки, потому что парикмахерские там заработали раньше, чем в Москве", - сказал Капков ТАСС. Он отметил, что затем обсуждения сместились на снятие режима самоизоляции в Москве и летнюю жару.
Кроме того, продолжил Капков, значимой повесткой в районных блогах стало предстоящее голосование по поправкам к конституции - сейчас, по его словам, этой теме посвящены до трети постов в наиболее активных районах.
"После объявления о снятии режима самоизоляции москвичи начали возвращаться к привычному образу жизни. По данным "Яндекса", на 11 июня активность на улицах города составила 76% от допандемического уровня", - отметил руководитель Московского центра урбанистики. Он назвал такие данные самым высоким показателем с 20 марта.
"При этом опросы фонда "Общественное мнение" показывают, что существенная часть жителей Москвы по-прежнему работает удаленно - это 24% населения. Москвичи сохранили осознанное отношение к личной безопасности: согласно ФОМ, 94% носят маски, 91% - соблюдают социальную дистанцию. По сообщению столичного департамента транспорта от 10 июня, 94% пассажиров метро передвигаются в масках, а 85% не забывают надеть перчатки", - заключил Капков.