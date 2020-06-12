Starbucks разрешила сотрудникам кофеен носить майки с лозунгом Black Lives Matter

НЬЮ-ЙОРК, 12 июня. /ТАСС/. Американская компания Starbucks разрешила сотрудникам своих кофеен носить на работе майки и значки с символикой движения Black Lives Matter, которое занимается защитой прав темнокожего населения США и организует акции протеста после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Об этом Starbucks информировала в пятницу в своем Twitter .

"Мы слышали о вашем желании продемонстрировать свою поддержку и оставаться самими собой. Можете носить значки и майки BLM. Мы верим, что вы поступаете правильно и никогда не забудете о том, что в Starbucks ко всем относятся с достоинством и уважением", - уточнила компания.

Она объявила, что униформа сотрудников сети кофеен дополняется новым фартуком с лозунгами в поддержку расового равноправия. На зеленом фартуке с черной вставкой среди прочих воспроизведен лозунг Black lives matter.

Таким образом компания отреагировала на публикацию интернет-портала BuzzFeed от 10 июня, в которой обращалось внимание на то, что сотрудникам этой сети кофеен запрещают носить на работе символику с лозунгом Black lives matter. Портал ссылался на внутрикорпоративный циркуляр Starbucks. Этот лозунг воспроизведен на тротуаре целого квартала около Белого дома в столице США и, как обещает мэр Нью-Йорка Билл де Блазио, появится в названиях многих улиц крупнейшего города страны.