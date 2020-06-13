Статую военнослужащего армии конфедератов демонтировали в американском Норфолке

ВАШИНГТОН, 13 июня. /ТАСС/. Статуя военнослужащего армии Конфедерации, участвовавшего в Гражданской войне в США, подверглась демонтажу в центре города Норфолк (штат Вирджиния). Об этом сообщила в пятницу газета The Virginian-Pilot .

Памятник, установленный в 1907 году, символизировал собирательный образ солдата армии конфедератов, в американской культуре именуемый Джонни Рэбом. При сносе статуи был использован строительный кран. "Это похоже на игру в шахматы <...> Это последняя фигурка на доске", - заявил изданию местный житель Джонатан Рамирес, наблюдавший за процессом.

Как отмечает издание, власти Норфолка в течение многих лет обсуждали возможность демонтажа монумента и решили сделать это сейчас, чтобы протестующие не предпринимали самостоятельных попыток снести статую, в ходе которых они могли бы получить травмы.

В США во время акций протеста, вызванных гибелью в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда, от рук демонстрантов пострадали многие памятники конфедератам - некоторые были исписаны лозунгами, другие снесены. В частности, в столице Вирджинии Ричмонде протестующие опрокинули памятник президенту Конфедеративных Штатов Америки Джефферсону Дэвису (1808-1889). В свою очередь губернатор Вирджинии Ральф Нортэм (демократ) объявил ранее о решении демонтировать другой расположенный в городе монумент, вызывавший раздражение у протестующих. Он был установлен в память о главнокомандующем армией конфедератов генерале Роберте Ли (1807-1870).

Конфедерация южных штатов существовала на территории современных США в 1861-1865 годах. Во время Гражданской войны (1861-1865) солдаты рабовладельческого Юга, которых называли конфедератами, сражались с северянами. Войну они проиграли, рабство было отменено, однако некоторые символы конфедератов остались в южных штатах. Многие в США считают это проявлением расизма. Сторонники сохранения символики и названий, связанных с конфедератами, отмечают, что они являются неотъемлемой частью истории страны.