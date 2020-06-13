Естественная убыль населения России в январе-апреле составила 160,3 тыс. человек

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Естественная убыль населения России в январе-апреле 2020 года составила 160,3 тыс. человек. Данные не окончательны и будут дополнены после снятия карантинных мер, так как сейчас поступили не все сведения, сообщил Росстат.

Естественная убыль за январь-февраль составила 160,3 тыс. человек - в 2019 году было 148,2 тыс. Согласно данным, число умерших за этот период составило 609,5 тыс. - это на 3,1% ниже показателей за аналогичный период прошлого года (626,7 тыс.). За январь-апрель 2020 года в России было зарегистрировано 449,2 тыс. новорожденных - на 6,1% меньше, чем за тот же период 2019 года (478,5 тыс.).

"Рождаемость и смертность, именно здесь мы столкнулись с проблемами по сбору данных по ряду регионов. Качество первичных данных очень сильно зависит и от эпидемиологической ситуации, и от того, как выстроена работа в регионе и как сформировано региональное законодательство. Если в соответствии с региональным законодательством для погребения требуется обязательная регистрация смерти в ЗАГСе, то цифры по смертности точны. Такие нормы есть, в том числе, в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, поэтому и данные по числу умерших здесь максимально полные", - сказал в эфире телеканала "Россия-24" руководитель Росстата Павел Малков.

По регионам Северо-кавказского округа и некоторым субъектам Южного округа в условиях карантина есть выпадающие данные, которые будут досчитаны, добавил он.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова на брифинге правительства сообщила, что в целом в России смертность в апреле оказалась даже меньше прошлогодних показателей. В стране умерли на 4,4 тыс. человек, или 2,9%, меньше, чем в апреле 2019 года. Вице-премьер уточнила, что выше обычного смертность оказалась, в частности, в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. В большинстве других регионов были зафиксированы "более или менее традиционные показатели смертности", хотя и "с некоторыми отклонениями", сказала она.

По словам Голиковой, летальность коронавирусной инфекции в апреле в России составила от 1,6% до 2,6% в зависимости от методики подсчета. Коронавирус в позапрошлом месяце стал прямой причиной смерти 1 660 россиян, хотя в 390 случаях он не был подтвержден лабораторно.