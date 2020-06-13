В Чечне планируют приступить к третьему этапу снятия ограничений после 20 июня

ГРОЗНЫЙ, 13 июня. /ТАСС/. Власти Чечни рассмотрят вопрос перехода к третьему этапу снятия ограничений в связи с пандемией после 20 июня. Об этом в субботу сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

"Провел заседание оперштаба по борьбе с COVID-19. Обстановка в регионе контролируемая, стабильная. После 20 июня рассмотрим вопрос очередного снятия действующих ограничений", - написал руководитель региона на своей странице в Twitter.

Ранее Кадыров сообщил, что с 12 июня на территории всей республики будет возобновлено проведение коллективных пятничных молитв.

Второй этап выхода из режима самоизоляции в связи с пандемией в регионе стартовал 1 июня. Он позволил открыть магазины по продаже непродовольственных товаров площадью до 800 кв. м, стала разрешена прогулка не более четырех человек в радиусе 500 м от дома, открылись стоматологические центры, салоны красоты и парикмахерские.